وزير الخارجية البريطاني: على اسرائيل زيادة حجم المساعدات لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 6 آذار (بترا)- أعرب وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه "لغياب أي تحسن في قطاع غزة حتى الآن"، مطالبا بتغيير على الوضع القائم هناك.

جاء ذلك في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في لندن.

وقال كاميرون على حسابة منصة إكس، "خلال لقائي مع بيني غانتس اليوم ذكرت بوضوح الإجراءات الواجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة حجم المساعدات لغزة"، مشيرا إلى أنها محادثات "صعبة لكنها ضرورية".

وأضاف كاميرون أن بريطانيا "تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري اسرائيلي في رفح".

وتابع "لقد ناقشنا الجهود التي يجب بذلها للتوصل إلى هدنة إنسانية حتى يتمكن الرهائن من العودة إلى ديارهم بأمان ويتسنى نقل مستلزمات ضرورية إلى غزة"، داعيا إسرائيل الى زيادة تدفق المساعدات.

--(بترا)

ر ش/ب ع/ ع ط

06/03/2024 23:48:25