وزير الخارجية البريطاني: على اسرائيل زيادة حجم المساعدات لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 6 آذار (بترا)- أعرب وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه "لغياب أي تحسن في قطاع غزة حتى الآن"، مطالبا بتغيير على الوضع القائم هناك.
جاء ذلك في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في لندن.
وقال كاميرون على حسابة منصة إكس، "خلال لقائي مع بيني غانتس اليوم ذكرت بوضوح الإجراءات الواجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة حجم المساعدات لغزة"، مشيرا إلى أنها محادثات "صعبة لكنها ضرورية".
وأضاف كاميرون أن بريطانيا "تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري اسرائيلي في رفح".
وتابع "لقد ناقشنا الجهود التي يجب بذلها للتوصل إلى هدنة إنسانية حتى يتمكن الرهائن من العودة إلى ديارهم بأمان ويتسنى نقل مستلزمات ضرورية إلى غزة"، داعيا إسرائيل الى زيادة تدفق المساعدات.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ ع ط
06/03/2024 23:48:25
MENAFN06032024000117011021ID1107945600
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