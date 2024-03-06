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أتوبارك إربد الجديد.. عام ونصف في أروقة الإدارة المحلية

3/6/2024 9:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد -أكثر من سنة ونصف، وبلدية إربد الكبرى تنتظر إفراج وزارة الإدارة المحلية عن مشروع المواقف المدفوعة مسبقا، الذي تقدمت به بعد دراسات مستفيضة راعت فيها سلبيات المشروع السابق الذي توقف بقرار قضائي.
ورغم أن المشروع السابق الذي دام عدة سنوات، عانى من عقبات وضعته في مرمى الانتقاد الدائم، إلا أن وقفه بالكامل بدلا من معالجة اختلالاته، أحدث ضررا على الواقع المروري، من حيث غياب أماكن الاصطفاف في وسط المدينة؛ جراء حجز غالبية التجار المواقف بمركباتهم طوال الوقت، فضلا عن مشاكل الاصطفاف المزدوج، وما يجلبه من إرهاق سواء للمواطنين أو رجال السير في جانب بذل الجهد لانسياب الحركة المرورية دون عوائق.
مشروع البلدية الجديد، وفق رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، قائم على التقنية الالكترونية، من دون تدخل العنصر البشري، الذي كان بالسابق أحد أهم عوامل فشل المشروع السابق ووقفه قضائيا.
الكوفحي في قناعته، يؤكد على نجاعة المشروع، ويشير إلى وجود خطة متكاملة لتنفيذ "الأوتوبارك"، مجددا في شوارع إربد، حال تم الموافقة عليه من قبل وزارة الإدارة المحلية، والذي سيكون بنظام جديد وذكي ومحوسب دون تدخل العنصر البشري بتشغيله وعمله إطلاقا.
وكان الكوفحي، وخلال اجتماع عقد مؤخرا، بين نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ورؤساء بلديات إربد، طالب بالإفراج عن المشروع الذي تم تقديمه كمشروع استثماري للبلدية، إلا أنه ولغاية الآن ما يزال عالقا في الوزارة.
وقال الدكتور الكوفحي، إنه تم تقديم أكثر من ثلاثة عروض للبلدية بشأن المشروع والبلدية أصبح لديها تصور شامل حيال الطريقة الفضلى له، وجرى مخاطبة دائرة السير والتباحث حول موضوع المخالفات بالنسبة للمركبات التي تصطف في الشوارع دون دفع أجرة، وذلك عند البدء بتطبيق المشروع لاحقا.
وتوقف مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "الأوتوبارك" في شوارع إربد قبل عامين، بعد 4 سنوات من تشغيله بقرار قضائي نهائي لوجود مخالفات في تطبيق بنود الاتفاقية المبرمة ما بين الشركة المشغلة والبلدية.
وأثار المشروع منذ تشغيله احتجاجات مواطنين، وأصحاب محال تجارية، واتخذت الاحتجاجات أشكالا عدة، وصلت إلى حد تنفيذ التجار أكثر من اعتصام للمطالبة بإلغاء المشروع وتجويد بعض بنوده التي اضرت بالحركة التجارية في الأسواق بعد الإخلال بعدد من بنود الاتفاقية والتي تعتبر بلدية إربد أحد طرفيها.
وكانت الاتفاقية قد وقعتها بلدية إربد مع الشركة المنفذة للمشروع بتاريخ 1 / 7 / 2018.
وتضمنت مطالب التجار تخطيط وتحديد المواقف المشمولة بالاتفاقية، وعددها 1500 موقف، وتوفير جميع فئات البطاقات والالتزام بالعطل الرسمية والاعياد لكن لم يتم تنفيذ الاتفاقية.
بدوره، قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي لـ "الغد" إن لجنة شكلت ضمت ممثلين عن الوزارة وبلدية إربد الكبرى وأثناء عقد اجتماعات اللجنة توافق أعضاء اللجنة على العديد من بنود الاتفاقية واختلفوا على جزيئات أخرى.
وأكد أبو عرابي أن اللجنة تواصل اجتماعاتها للخروج بتوافق على جميع بنود الاتفاقية والسير لاحقا بالإجراءات الفنية المتعلقة بطرح العطاء، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تصورا شاملا عن المشروع، حتى لا يتوقف كما حدث في المشروع السابق.
وبعد توقف المشروع السابق منذ ما يقارب العامين، تفاقمت مشكلة الاختناقات المرورية في شوارع إربد خاصة بوسط المدينة، إضافة إلى زيادة معاناة السائقين في تأمين مواقف لركن مركباتهم، التي دائما ما تكون محجوزة لفترات طويلة منذ ساعات الصباح ولغايات ساعات المساء.
ويطالب سكان بإربد بسرعة تنفيذ المشروع، حتى يوفر مواقف للاصطفاف في وسط البلد، ويحد من حالة الإرباك المروري، لا سيما وأن الذهاب الى الأسواق أمر لا غنى عنه.
وأكد معاذ خلف، أن المشروع بات ضرورة ملحة في ظل ما تشهده بعض الشوارع من أزمة مواقف، الأمر الذي يجبر البعض على البحث لوقت طويل عن موقف للاصطفاف، فيما ينتهي الأمر بغالبيتهم إلى الاصطفاف بمكان بعيد عن الأسواق ربما يكون بين الأحياء، والسير على الأقدام لبلوغ السوق.
وبين أن الأمر يصبح صعبا مع إذا ما اضطر رب الأسرة الذهاب مع أطفاله إلى السوق.
وقال إن مطالب المواطنين أن يكون هناك تنظيم للسوق التجاري من خلال مشروع عصري بعيدا عن التدخل البشري ويكون إلكترونيا، وأن تكون أسعار الوقوف مقبولة وبأسعار رمزية، مؤكدا أن المشروع السابق توقف بسبب وجود العنصر البشري.
وأكد محمد بني سلامة، أن هناك بعض الممارسات التي يقوم بها أصحاب محال تجارية تتمثل بحجز المواقف مسبقا أمام محالهم، من خلال وضع ألواح خشبية وحديدية لمنع اصطفاف مركبة أخرى، الأمر الذي يتطلب من بلدية إربد مخالفتهم.
وأشار إلى أن مشروع المواقف المسبقة تحد من هذه الممارسات السلبية، خاصة إن كان المشروع إلكترونيا يقوم بتوثيق المركبة المخالفة من خلال كاميرات المراقبة وتتم مخالفتها إلكترونيا.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن الغرفة والقطاع التجاري مع تنظيم حركة السير في الشوارع من خلال وجود مشروع عصري إلكتروني، لا يتدخل فيه العنصر البشري، وأن يكون المشروع بجميع مراحله إلكترونيا وأسعار الاصطفاف تكون مقبوله للجميع، وأن تعطى فترات سماح اصطفاف أمام المحال التجارية لعمليات التحميل والتنزيل، مشددا على ألا يكون أي مشروع جديد، كالمشروع السابق، الذي كان محط انتقاد من التجار والمواطنين والمؤسسات.

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