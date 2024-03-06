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مكرمون إربديون.. التكريم الملكي حافز لخدمة الوطن وتقديم مزيد من الإنجازات

3/6/2024 9:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إربد- أكد أصحاب إنجازات إربديون أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني عليهم خلال زيارته للمحافظة أول من أمس الثلاثاء، بميدالية اليوبيل الفضي لبصمتهم الواضحة في خدمة الوطن والمجتمع المحلي، أن التكريم الملكي حافز لتقديم وتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية التي تسهم بالتغيير نحو الأفضل وبما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن في محافظة إربد.
وقال هؤلاء، إن تكريم الملك لهم يؤكد اهتمام جلالته بكل جهد يستهدف خدمة المجتمعات المحلية ما يدفع الى بذل المزيد من الإبداع للمساهمة في مسيرة التنمية والبناء الشامل التي يقودها جلالته في كافة الحقول والميادين.
رئيس ملتقى إربد الثقافي الدكتور خالد الشرايري أحد المكرمين قال: "لقد كان أول من أمس يوما رائعا وبهيجا من أيام إربد الخالدات حين اكتست إربد وأهلها حلة بهيجة بزيارة الملك واعتلتها فرحة غامرة في صورة ناصعة تعكس التماهي بين الشعب وقائد كرس حياته لرفعة الأردن".
وأضاف، أن التكريم الملكي الذي شرفنا به جلالة الملك يعبر عن حرص جلالته على متابعة ما يدور على الساحة الوطنية في مختلف المجالات بما فيها المجال الثقافي، مشيرا الى أن ملتقى اربد الثقافي يعمل منذ تأسيسه عام 1992 جاهدا للدفع قدما بعجلة الإبداع الثقافي في شمال المملكة ويتطلع الى تحقيق كل ما ينفع الوطن ويعزز من تقدمه ويرفع من بنيانه.
وأشار الشرايري الى أن الملتقى يفتح ذراعيه للناشئة من المبدعين ويأخذ بيدهم ويوفر لهم المنابر للانطلاق والإبداع، مشيرا الى أن الملتقى ينظم سنويا مؤتمرا يتناول قضية هامة من قضايا الوطن وإنجازاته.
رئيسة مجلس إدارة شركة بيلا للصناعات الدوائية الدكتورة عبير عبيدات قالت إنها تشرفت بتكريم جلالة الملك للشركة ما يعطيها دافعا معنويا ويحفزها على تقديم المزيد من الإنجاز الذي نتطلع إليه، وزيادة المساهمة في تنمية المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
وأشارت الى أن فكرة إنشاء مصنع الأدوية جاءت من إيمان المؤسسين لأهمية الصناعات الدوائية للمساهمة في الأمن الدوائي محليا، والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني محليا وعالميا، حيث يتم تصدير النسبة الأكبر من الإنتاج.
من جهته، أعرب مدير إذاعة جامعة اليرموك الدكتور زهير الطاهات الذي تشرف بتسلم الميدالية من جلالة الملك، عن اعتزازه بهذا التكريم الملكي، مبينا أن إذاعة "يرموك اف إم " تعتبر أول إذاعة تنموية متخصصة في المحافظات الأردنية، وتقوم رؤيتها على فكر وتجارب طلاب كلية الإعلام بجامعة اليرموك لنشر الوعي والمعرفة في إحداث التنمية والتغيير الايجابي والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير دورها التنموي، وتحقيق رسالة الوطن الإعلامية، وهي أول إذاعة مجتمعية في المملكة.
وأضاف، إن إذاعة "يرموك إف إم"، تشرفت واستحقت هذا التكريم لجهودها الإعلامية التي خطتها منذ تأسيسها عام 2006، تحقيقا لأهداف الجامعة في نقل وتوصيل رسالتها إلى المجتمع المحلي في إقليم الشمال بشكل خاص والمملكة بشكل عام.
وقال رئيس مؤسسة "محافظتي التطوعية" المهندس عبدالله بني هاني إن المؤسسة التي تأسست عام 2014، كمؤسسة أردنية غير ربحية، تساهم في إعداد الكوادر الوطنية التي تسهم في توعيـة الفرد في مجال الثقافـة والمعرفـة، مـن خلال تنفيذ المشاريـع والمبادرات والنشاطـات التـي تنفذ فـي المجتمعات المحلية وتتمحـور حـول الأعمال التطوعية والخيرية والتوعوية والثقافية.
وبين أن مؤسسة "محافظتي" تعمل على تطوير شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي لإشراك الشباب في برامج المؤسسات التي تعنى بقضايا المجتمعات المحلية، وأطلقت مبادرات ومشاريع هامة منها مشروع "نهديك كتابا" الثقافي، ومشروع "تفكر" الثقافي، ومبادرة "سفراء المواطنة"، ومشروع "بيئتي مسؤوليتي"، و "تمكين للتدريب والتشغيل"، ومشروع "تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية"، و "شباب واعد ومنتج"، ومشروع الساعة "اقلع عن الاشاعة"، و "عطاء الخيري" ومبادرة "أسبوع الوئام الأردني سلام الأجيال".
كما أطلقت المؤسسة التطبيق الإلكتروني "مشروع خدماتك الأردن"، ايماناً بدورها في التقاط الرسائل الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في تمكين الشباب مهنياً من خلال تشبيك أصحاب المهن عبر تطبيق الإلكتروني يوفر منصة مجانية لفنيي الصيانة.
وبين بني هاني أن التكريم حافز للاستمرار في الأعمال التطوعية والخيرية والتوعوية والثقافية لخدمة مجتمعنا الأردني، وهو بمثابة تقدير ولفتة ملكية هاشمية مقدرة له ولزملائه في مؤسسة "محافظتي التطوعية" للاستمرار في الأعمال الوطنية والخيرية لخدمة أردننا الغالي.
وقال مدير عام مركز "نحن ننهض للتنمية المستدامة" عامر أبو دلو، إن تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي يحمل رسالة للشباب من الجنسين لتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية في الأردن وتحقيق التنمية المحلية.
وثمن أبو دلو الزيارة الملكية السامية للوقوف على آخر المشاريع والبرامج المنفذة في المحافظة، مبينا أن هذا التكريم يعد بمثابة حافز شخصي يدفع المكرمين إلى الاستمرار في بناء نهضة الأردن الذي نحب، ويعد شهادة ملكية على إنجازات الشباب والشابات في إحداث التنمية المحلية وتحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات.
وأشار الى أن هذا التكريم يعزز ثقة المكرمين بقدرتهم على المساهمة الفعّالة في بناء وتطوير الأردن من خلال المشاريع الشبابية الرائدة، وبذل المزيد من الجهود لدعم مشاركة الشباب والمرأة وتحقيق الإنجازات في الحياة السياسية
والاقتصادية.-(بترا:علا عبيدات)

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