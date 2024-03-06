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إنقاذ شخصين علقا داخل بئر في محافظة المفرق

3/6/2024 9:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية دفاع مدني المفرق بوجود شخصين اثنين علقا داخل بئر في محافظة المفرق.
وتحركت فرق الغطس وكوادر الدفاع المدني للمكان وتمكنوا من إنقاذ الشخصين من داخل البئر والبالغ عمقه 17 متراً، وأُسعفا إلى المستشفى وحالتهما العامة متوسطة.

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