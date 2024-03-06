إنقاذ شخصين علقا داخل بئر في محافظة المفرق

إنقاذ شخصين علقا داخل بئر في محافظة المفرق
التاريخ
3/6/2024 9:21:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية دفاع مدني المفرق بوجود شخصين اثنين علقا داخل بئر في محافظة المفرق.
وتحركت فرق الغطس وكوادر الدفاع المدني للمكان وتمكنوا من إنقاذ الشخصين من داخل البئر والبالغ عمقه 17 متراً، وأُسعفا إلى المستشفى وحالتهما العامة متوسطة.
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