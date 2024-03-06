أمريكا تسعى لشراء 3 ملايين برميل نفط لمخزونها الاستراتيجي‎

أمريكا تسعى لشراء 3 ملايين برميل نفط لمخزونها الاستراتيجي
التاريخ
3/6/2024 9:21:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستسعى إلى شراء نحو 3 ملايين برميل من النفط لمخزونها الاستراتيجي على أن تتسلمه في سبتمبر/ أيلول.
وتأتي تلك الخطوة في ظل سحب الولايات المتحدة ببطء من مخزونها بعد بيع كمية قياسية منه في 2022 وفق ما أوردته "رويترز".
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