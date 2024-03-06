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أمريكا تسعى لشراء 3 ملايين برميل نفط لمخزونها الاستراتيجي‎

3/6/2024 9:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستسعى إلى شراء نحو 3 ملايين برميل من النفط لمخزونها الاستراتيجي على أن تتسلمه في سبتمبر/ أيلول.


وتأتي تلك الخطوة في ظل سحب الولايات المتحدة ببطء من مخزونها بعد بيع كمية قياسية منه في 2022 وفق ما أوردته "رويترز".

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