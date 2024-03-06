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شهداء وجرحى بقصف وإطلاق النار وسط وجنوب غزة

3/6/2024 9:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد طفل في قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة المطار شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وشن الاحتلال قصف على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف شهيدان وعدد من المصابين.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانتشال عدد من الشهداء من محيط منطقة نتساريم ونقلهم إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد استهداف قوات الاحتلال مواطنين حاولوا الوصول إلى مساعدات غذائية ألقتها طائرات

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