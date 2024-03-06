شهداء وجرحى بقصف وإطلاق النار وسط وجنوب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد طفل في قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة المطار شرق رفح جنوبي قطاع غزة.
وشن الاحتلال قصف على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف شهيدان وعدد من المصابين.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانتشال عدد من الشهداء من محيط منطقة نتساريم ونقلهم إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد استهداف قوات الاحتلال مواطنين حاولوا الوصول إلى مساعدات غذائية ألقتها طائرات
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