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تزايد خطر نشوب صراع نووي يقض مضاجع قادة العالم

3/6/2024 9:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة- حذر تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز من أنه رغم صغر حجم كثير من أسلحة الجيل الجديد -مقارنة بالقنبلتين النوويتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية عام 1945- فإن قوتها التدميرية أكثر فتكا من الأسلحة التقليدية، الأمر الذي يشكل تهديدا يصعب التكهن بمآلاته.
كما حذر معد التحقيق في الصحيفة المتخصص في شؤون الأمن القومي، دبليو جيه هينيغان،
وبين التحقيق أن الأسلحة الجديدة تخيم فوق ساحات القتال في أوكرانيا، وأماكن أخرى قد تندلع فيها الحرب القادمة مثل الخليج العربي، ومضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية.
واستند الكاتب المتخصص بشؤون الامن النووي على بحوث ودراسات ومئات الساعات من المقابلات مع أشخاص عاشوا تجربة تفجير قنبلة ذرية، وكرسوا حياتهم لدراسة احتمالات نشوب حرب نووية أو التخطيط لما بعد وقوع الكارثة.
وإذا كان التكهن بهول الكارثة التي يخلفها هجوم نووي يبدو مفزعا -كما يؤكد التحقيق- فإن حكومتي الولايات المتحدة وأوكرانيا ظلتا لأكثر من عامين على الأقل تخططان لهذا السيناريو.
وكانت أجهزة المخابرات الأميركية قد أصدرت تقييما في عام 2022 خلصت فيه إلى أن فرص شن روسيا هجوما نوويا لوقف تقدم القوات الأوكرانية في حال انتهكت دفاعاتها في شبه جزيرة القرم متساوية.
واستعدادا لأسوأ الاحتمالات، سارع المسؤولون الأميركيون إلى نقل إمدادات إلى أوروبا، طبقا للتحقيق الذي لم يكشف طبيعتها.
وذكر الكاتب أن أوكرانيا نصبت المئات من أجهزة الكشف عن الإشعاعات حول المدن ومحطات الطاقة، فضلا عن أكثر من ألف جهاز مراقبة صغير محمول أرسلته إليها الولايات المتحدة.
وحددت أوكرانيا لمواطنيها قرابة 200 مستشفى في البلاد يمكنهم التوجه إليها في حالة وقوع هجوم نووي، وأخضعت الآلاف من الأطباء وكوادر التمريض للتدريب على كيفية الاستجابة لحالات التعرض للإشعاع ومعالجتها. كما قامت بتخزين الملايين من أقراص يوديد البوتاسيوم في جميع أنحاء البلاد، وهي عقاقير تحمي الغدة الدرقية من التقاط مواد مشعة ذات صلة بالإصابة بمرض السرطان.
ولكن قبل ذلك بوقت طويل وتحديدا بعد 4 أيام فقط من غزو روسيا لأوكرانيا وجهت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة صغيرة من الخبراء والإستراتيجيين، أُطلق عليها اسم "فريق النمر"، أُسند إليها مهمة صياغة "إرشادات" نووية جديدة تتعلق بخطط الطوارئ والاستجابات.
وبالاستعانة بخبراء عاملين في المجالات الاستخباراتية والعسكرية ورسم السياسات، أخضع الفريق للدراسة خطط التأهب للطوارئ المعمول بها منذ سنوات ونماذج التعرض لتأثير الأسلحة، وسيناريوهات التصعيد، وعمل على نفض الغبار عن المواد التي كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنها تلاشت ولم تعد صالحة في عصر مكافحة الإرهاب والحرب السيبرانية، وتجهيزها للاستخدام مجددا.
وكشف هينيغان أن كتيب الإرشادات المذكور الذي اضطلع مجلس الأمن القومي الأميركي بتنسيقه، قابع في مكتب آيزنهاور التنفيذي بجوار الجناح الغربي للبيت الأبيض.
ويحتوي الكتيب على قائمة محدَّثة ومفصلة بالخيارات الدبلوماسية والعسكرية المطروحة أمام الرئيس بايدن وأي رئيس أميركي في المستقبل، للعمل بها في حالة وقوع هجوم نووي في أوكرانيا.
ويقول الكاتب إن أهم جزء في هذا الكتيب يتضمن استنتاجا "مخيفا"، وهو أن هجوما نوويا أصبح الاحتمال الأرجح الآن أكثر من أي وقت مضى منذ حقبة الحرب الباردة، الأمر الذي لم يكن يُتصور وقوعه في أي صراع حديث.
ونقل الكاتب عن مسؤول كبير في الإدارة وعضو في فريق النمر -لم يسمه- القول: "أمضينا 30 عاما نجحنا خلالها تماما في إبقاء المارد في القمقم".
ومع أن أميركا وروسيا خفضتا إلى حد كبير ترسانتيهما النوويتين منذ ذروة الحرب الباردة، فإن المسؤول في إدارة بايدن قال إن "الخطر النووي بات يتصدر المشهد في الوقت الراهن".
وفي الأسبوع الماضي، لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتباه العالم إلى هذا الخطر الوجودي، عندما حذر علنا من نشوب حرب نووية إذا زاد حلف شمال الأطلسي (الناتو) من تورطه في أوكرانيا.
وأورد الكاتب في مقاله تفاصيل -قال إنها تُكشف لأول مرة- عن خطر التصعيد النووي في أوكرانيا، الذي ظل هاجسا يؤرق إدارة بايدن طيلة احتدام الصراع في تلك الدولة.
ورغم أن هذا الخطر قد يقض مضاجع المسؤولين في واشنطن وكييف، فإن معظم دول العالم بالكاد أعطت انطباعا على استيعابها لهذا التهديد.
ولعل هذا مرده -برأي هينيغان- أن جيلا بأكمله بلغ سن الرشد في عالم ما بعد الحرب الباردة، عندما كان الاعتقاد السائد أن حربا نووية باتت بشكل قاطع وراء ظهورنا.
ورغم التهديد النووي الذي لوَّح به بوتين الأسبوع الماضي، فإن قلة من الناس تعتقد أن الرئيس الروسي سوف يستيقظ يوما من الأيام ويقرر إطلاق رؤوس حربية نووية تزن ملايين الأطنان على واشنطن وعواصم أوروبية "انتقاما من دعمها أوكرانيا".
ويرى الحلفاء الغربيون أن الاحتمال الأرجح هو أن تعمد روسيا إلى استخدام ما يُطلق عليه "سلاح نووي تكتيكي" أقل قوة تدميرية ومصمم لضرب أهداف على مسافات قصيرة تقضي على وحدات عسكرية في ساحة المعركة.
إن الفرضية الإستراتيجية وفق مقال نيويورك تايمز هي أن تلك الأسلحة تتسبب بأضرار أقل بكثير من القنابل الهيدروجينية التي تدمر المدن، وبالتالي أكثر قابلية للاستخدام في الحروب.
وتقدر الولايات المتحدة أن روسيا تمتلك مخزونا يصل إلى ألفي رأس نووي تكتيكي، بعضها من الصغر بمكان بحيث يمكن تثبيته في قذيفة مدفعية.
بيد أن تفجير أي سلاح نووي تكتيكي سيكون بمثابة اختبار غير مسبوق لعقيدة الردع، التي يقول الكاتب إنها نظرية ظلت السياسة العسكرية الأميركية تتبناها طوال السنوات الـ70 الماضية.
وتنص هذه العقيدة على درء الخصوم عن شن هجوم نووي ضد الولايات المتحدة -أو ضد أكثر من 30 دولة من حلفائها- لأنهم بذلك يخاطرون بالتعرض لهجوم مضاد ساحق.
ويمضي الكاتب في اقتباسه فقرات من تلك العقيدة التي ترى أن امتلاك أسلحة نووية لا علاقة له بالانتصار في حرب نووية، بل يتعلق بمنع نشوبها، فالأمر يتوقف على "توازن الرعب المدروس" بين الدول النووية.
إن تكديس الأسلحة الخطيرة والمكلفة دفع واشنطن وموسكو إلى حافة المواجهة، قبل أن يؤدي عودة الدفء تدريجيا في العلاقات بين البلدين إلى إجراء خفض متبادل لترسانتيهما.
فماذا لو أسقط بوتين سلاحا نوويا على أوكرانيا؟ وكيف يمكن الحد من خطر تحول هجوم من هذا النوع إلى كارثة عالمية في حال أخفقت سياسة الردع؟
يقول هينيغان إن الإجابة على السؤالين قد نجدها في خريف عام 2022، عندما كانت المخاوف من استخدام روسيا لسلاحها النووي في أوكرانيا جلية وملموسة.
ففي ذلك الوقت، استعادت أوكرانيا في هجوم خاطف أراضي من الروس في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية. وكان الأوكرانيون على وشك اختراق الدفاعات الروسية في مدينة خيرسون الجنوبية، مما قد يؤدي إلى انسحاب روسي آخر يمكن أن يشي بانهيار عسكري محدق على نطاق أوسع.
وينسب كاتب المقال إلى مسؤولين كبار في إدارة بايدن أن تقدير الاستخبارات الأميركية يقوم على أنه إذا تمكن الجيش الأوكراني من اختراق الدفاعات الروسية، وكان في طريقه إلى شبه جزيرة القرم التي يتمركز فيها أسطول البحر الأسود الروسي، فإن الأمر سيتحول إلى تكهنات عما إذا كانت روسيا ستطلق قنبلة نووية تكتيكية أم لا.
وكشف التحقيق أن مساعدي بايدن قضوا الليالي الطوال لمدة أسبوع تقريبا في تنسيق محادثات رفيعة المستوى والتخطيط للسيناريو الأسوأ، وهو تفجير جهاز نووي صغير داخل الأراضي الأوكرانية بقوة تزن بضعة آلاف من الأطنان أو أقل.
وأوضح الكاتب أن المساعي الدبلوماسية التي بذلتها الإدارة الأميركية مع زعماء دول عدة -بما فيها الصين والهند وتركيا- ليشرحوا لبوتين التكلفة الباهظة التي سيتكبدها إذا أقدم على شن هجوم نووي.
وخلص التحقيق إلى أن حدوث انفجار نووي في أوكرانيا أو قطاع غزة من شأنه أن يفاقم الصراع ويتسبب في خسائر بشرية كبيرة.
وإذا قُدِّر للردع النووي مهما كان مفهوما معيبا أن ينجح، فإن الشفافية المتعلقة بقدرات الدول تصبح أمرا بالغ الأهمية، ومن دون تواصل أفضل سيزداد خطر التصعيد السريع وسوء التقدير.
وأشار هينيغان إلى أن الولايات المتحدة بصدد تصنيع رؤوس حربية نووية جديدة للمرة الأولى منذ عام 1991، في إطار برنامج يمتد لعقود من الزمن لإصلاح قوتها النووية بتكلفة تقدر بنحو تريليوني دولار. - (وكالات)

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