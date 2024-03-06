Thursday, 07 March 2024 06:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يوجه ضربة جديدة لحل الدولتين قوامها 3500 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

3/6/2024 9:19:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - على وقع قرار "كابينت الحرب" بعدم فرض قيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الفضيل؛ جاءت ضربة الاحتلال الجديدة لمؤيدي "حل الدولتين" بإغراق الضفة الغربية بزهاء 3500 وحدة استيطانية وإغلاق الطريق أمام آمال الفلسطينيين بدولتهم المنشودة، وجر المنطقة للانفجار الشامل، بالتزامن مع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء المشروع الاستيطاني الكبير، الذي يُعزّز مستوطنات "معاليه أدوميم" و"إفرات" و"كيدار" بالقدس المحتلة ويفصلها عن بقية أجزاء الضفة الغربية، وذلك في أعقاب إقامة 18515 وحدة استيطانية خلال العام الماضي بالضفة، بالرغم من معارضة واشنطن ودعوتها إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين، في ظل استمرار الحرب ضد غزة.
فيما وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، "جوزيب بوريل"، إعلانَ الاحتلال خططاً لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية، بأنه "استفزازي وخطير".
يأتي ذلك بينما قرر "كابينت الحرب" عدم فرض قيود على دخول الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
وفي الأسبوع الأول سيسمح بدخول مصلين بأعداد تشابه الاعداد التي كانت في السنوات السابقة، وعند كل اسبوع ستعقد جلسة لتقييم الأوضاع.
وقال "نتنياهو" في بيانه، إنه قد تقرَّر بعد اجتماع كافّة القوى الأمنية بمشاركته، أن "يُسمح للمصلين بدخول (المسجد الأقصى) في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما كانت الأعداد في السنوات الماضية"، على أن يتم "يتمّ كل أسبوع تقييم الوضع من حيث جوانب الأمن والسلامة، واتخاذ القرار وفقًا لذلك".
وذكر البيان الصادر عن "نتنياهو" أن "رمضان مقدَّس عند المسلمين، وستُحفظ حُرمة العيد هذا العام، كما في كل عام"، على حدّ قوله.
فيما عدّ الوزير المتطرف، "إيتمار بن غفير"، أن إعلان نتنياهو بشأن الأقصى، "قرار يعرّض مواطني إسرائيل للخطر ويعطي صورة انتصار لحماس"، وفق مزاعمه.
في الأثناء؛ أصدرت حركة "حماس" بيانا بشأن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع الاحتلال، مشيرة إلى أنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني".
غير أن الاحتلال، وفق الحركة، "ما يزال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني".
وأكدت الحركة أنها "ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه".
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة بتوزيع مسودة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، يؤيد وقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريباً في غزة مع إطلاق سراح جميع الأسرى الاسرائيليين.
وأكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن المراجعة الثالثة لنص القرار "يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإبرام وبدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريباً في غزة مع إطلاق سراح جميع المحتجزين بمجرد موافقة الأطراف".
وكانت المسودات السابقة للقرار الأميركي دعت إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، وهو ما لم يرق إلى رغبات أغلب أعضاء مجلس الأمن الآخرين الذين كانوا يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وفي هذه المسودة الأخيرة، أكدت الولايات المتحدة دعمها لـ"وقف مؤقت لإطلاق النار" من أجل "تكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية والسلام الدائم على النحو الذي يدعو إليه القرار 2720".
ولكي ينجح القرار، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين، مثل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
وقالت واشنطن إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات بشأن مسودتها الأخيرة ولن تتعجل في الدعوة إلى تصويت، بحسب المصدر الدبلوماسي.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأدانت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع.
وأكدت، أن تركيز حكومة الاحتلال على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات برياً عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي غزة استهدف جيش الاحتلال أمس مجددا فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات، وواصل قصف المناطق السكنية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، بينما يواصل الجوع الفتك بالفلسطينيين شمالي قطاع غزة.
وفي منطقة خان يونس أيضا، نفذت قوات الاحتلال قصفا مكثفا استهدف "مدينة حمد" المحاصرة ومناطق في شمال خان يونس.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مساء أول من أمس وفجر أمس منزلين في دير البلح ومخيم البريج، مما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص.
وفي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تمكنت طواقم الدفاع المدني من إنقاذ طفلة على قيد الحياة وانتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت ركام منزل بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في المخيم.
وذكرت وزارة الصحة في غزة قالت إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة 9 مجازر راح ضحيتها 86 شهيدا بالإضافة إلى جرح 113 آخرين.

MENAFN06032024000072011014ID1107945529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث