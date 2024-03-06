وزراء الخارجية العرب يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عقد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الموريتاني رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية في دورته 161 على مستوى الوزاري مؤتمرا صحفيا في أعقاب اجتماعات الدورة.
وقال أبو الغيط إنه صدر في الشأن الفلسطيني 8 قرارات تغطي جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي ومجموعة من القرارات تكشف فلسفة العمل العربي وتعكس مفاهيم وسياق عام لمرحلة تاريخية تشمل الأعوام الماضية والمقبلة.
وأكد أبو الغيط أن العمل المكثف الذي شهدته الدورة ركز بالأساس على القضية الفلسطينية في ضوء الأحداث بالغة السوء التي يشهدها الجميع حول غرة.
من جهته أشار وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الى أن القضية الفلسطينية فرضت نفسها و انه تم معالجة الملف على ثلاثة مستويات الأول، تقييم الأوضاع انطلاقا من القرارات على مستوى الجامعة العربية والمستوى الثاني تحديد الموقف المؤقت وارتباطه بالوقت الحالي، فيما المستوى الثالث تضمن فتح الأبواب لتجديد الحل الدائم وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وبدأ مسار اليوم بانعقاد لجنة الصومال وتناولت وضعية الصومال واستمرار رفض الصومال لمذكرة التفاهم بين اثيوبيا وإقليم "صومالي لأند" والتي طرحت مشروع بيان للتبنية من خلال دعم أمن الصومال وسيادة أراضية. --(بترا)
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