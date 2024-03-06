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وزراء الخارجية العرب يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة

3/6/2024 9:19:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الموريتاني رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية في دورته 161 على مستوى الوزاري مؤتمرا صحفيا في أعقاب اجتماعات الدورة.


وقال أبو الغيط إنه صدر في الشأن الفلسطيني 8 قرارات تغطي جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي ومجموعة من القرارات تكشف فلسفة العمل العربي وتعكس مفاهيم وسياق عام لمرحلة تاريخية تشمل الأعوام الماضية والمقبلة.


وأكد أبو الغيط أن العمل المكثف الذي شهدته الدورة ركز بالأساس على القضية الفلسطينية في ضوء الأحداث بالغة السوء التي يشهدها الجميع حول غرة.
من جهته أشار وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الى أن القضية الفلسطينية فرضت نفسها و انه تم معالجة الملف على ثلاثة مستويات الأول، تقييم الأوضاع انطلاقا من القرارات على مستوى الجامعة العربية والمستوى الثاني تحديد الموقف المؤقت وارتباطه بالوقت الحالي، فيما المستوى الثالث تضمن فتح الأبواب لتجديد الحل الدائم وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.


وبدأ مسار اليوم بانعقاد لجنة الصومال وتناولت وضعية الصومال واستمرار رفض الصومال لمذكرة التفاهم بين اثيوبيا وإقليم "صومالي لأند" والتي طرحت مشروع بيان للتبنية من خلال دعم أمن الصومال وسيادة أراضية. --(بترا)

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