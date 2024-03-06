واشنطن: السفينة ترو كونفيدنس استهدفت بصاروخ مضاد للسفن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إن السفينة "ترو كونفيدنس" استهدفت بصاروخ مضاد للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
وقالت القيادة الوسطى إن الطاقم أبلغ عن 3 قتلى و4 مصابين على الأقل وأضرار جسيمة بعد إصابة السفينة بالصاروخ.
وكان مسؤول أميركي قال للجزيرة إن الحوثيين أطلقوا اليوم صاروخا باليستيا على السفينة "ترو كونفيدنس"، ألحق أضرارا كبيرة بالسفينة التي كانت ترفع علم "باربادوس "أثناء عبورها خليج عدن. وقال "الحوثيون قتلوا اليوم مدنيين أبرياء عبر إجراءات وحشية متواصلة".
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