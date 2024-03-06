واشنطن: السفينة ترو كونفيدنس استهدفت بصاروخ مضاد للسفن

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إن السفينة "ترو كونفيدنس" استهدفت بصاروخ مضاد للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.



وقالت القيادة الوسطى إن الطاقم أبلغ عن 3 قتلى و4 مصابين على الأقل وأضرار جسيمة بعد إصابة السفينة بالصاروخ.



وكان مسؤول أميركي قال للجزيرة إن الحوثيين أطلقوا اليوم صاروخا باليستيا على السفينة "ترو كونفيدنس"، ألحق أضرارا كبيرة بالسفينة التي كانت ترفع علم "باربادوس "أثناء عبورها خليج عدن. وقال "الحوثيون قتلوا اليوم مدنيين أبرياء عبر إجراءات وحشية متواصلة".