Thursday, 07 March 2024 06:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن: السفينة ترو كونفيدنس استهدفت بصاروخ مضاد للسفن

3/6/2024 9:19:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إن السفينة "ترو كونفيدنس" استهدفت بصاروخ مضاد للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.


وقالت القيادة الوسطى إن الطاقم أبلغ عن 3 قتلى و4 مصابين على الأقل وأضرار جسيمة بعد إصابة السفينة بالصاروخ.


وكان مسؤول أميركي قال للجزيرة إن الحوثيين أطلقوا اليوم صاروخا باليستيا على السفينة "ترو كونفيدنس"، ألحق أضرارا كبيرة بالسفينة التي كانت ترفع علم "باربادوس "أثناء عبورها خليج عدن. وقال "الحوثيون قتلوا اليوم مدنيين أبرياء عبر إجراءات وحشية متواصلة".

MENAFN06032024000072011014ID1107945525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث