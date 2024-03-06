الاحتلال يستهدف مجددا حشدا يترقب مساعدات بغزة ووفيات الجوع ترتفع

MENAFN - Alghad Newspaper) أفاد وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمدنيين ينتظرون المساعدات على دوار النابلسي في مدينة غزة -أمس الأربعاء- إلى شهيدين و9 جرحى، وأضافت أن عددا من هؤلاء المصابين قد وصلوا إلى مستشفى الشفاء في المدينة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدا في القطاع. في ظل تحذيرات الأمم المتحدة من تفاقم المجاعة وسط استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وكانت منطقة داور النابلسي قد شهدت الأسبوع الماضي مجزرة استشهد فيها 116 فلسطينيا عندما فتحت قوات الاحتلال النار على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مواد غذائية من شاحنات المساعدات.

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 أشخاص وإصابة 10 على الأقل في إطلاق جيش الاحتلال الرصاص والقذائف على مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب حاجز وادي غزة وسط القطاع.

وبعد تحذير الأمم المتحدة من أن المجاعة باتت أمرا شبه حتمي في غزة إن لم يحدث تحرك لتجنبها قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للجزيرة إن على الدول ذات التأثير الأكبر على إسرائيل أن تمارس نفوذها لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ووصف الوضع في غزة بالمأساوي مؤكدا الحاجة إلى فتح ممرات إضافية لإدخال المساعدات.

وأضاف "دون وقف لإطلاق النار لا يمكننا أداء عملنا الإنساني بالطريقة المطلوبة، ولا يمكننا تلبية احتياجات الناس على الأرض. الآن، نقوم بالعمل الإنساني كلما سنحت لنا الفرصة بذلك، فنحن نحاول الوصول إلى المحتاجين على قدر الاستطاعة، لذا نحتاج بشكل عاجل إلى فتح ممرات إضافية لإدخال المساعدات لأن معبري رفح وأبو سالم غير كافيين".

وأشار المتحدث الأممي إلى أن الإنزالات الجوية والبحث عن طريق بحري لا تغني عن فتح المعابر البرية.

وفي السياق قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمس ماكغولدريك إن عمليات الإنزال الجوي ليست مستهدفة ولا تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن هذه العمليات تساعد لكنها ليست بديلا لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر، وفق تعبيره.

وحذر ماكغولدريك، من تفاقم أزمة الغذاء والأوضاع الصحية في قطاع غزة، وأوضح أن الوضع في شمال غزة، وظروف النظافة والصحة ونقص الغذاء كل ذلك يؤثر على الشريحة الأكثر ضعفا في المنطقة. وذكر أنه تابع حالات الوفاة بسبب الجوع في غزة من مصادر وتقارير مختلفة، مشيرا إلى وفاة رضيع عمره 14 يوما بسبب الجوع.

من جهتها، دانت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا باولا جافيريا بيتانكور جهود إسرائيل المستمرة لعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها سلاحا، بما في ذلك الهجمات على المدنيين الذين يطلبون المساعدة..

وأكدت بيتانكور أن أي أمر إخلاء يتم فرضه على رفح في ظل الظروف الحالية سيكون بمنزلة انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.







شهداء الجوع

في غضون ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة باستشهاد فتى يبلغ من العمر 15 عاما في مجمع الشفاء الطبي، ومسن يبلغ من العمر 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف، مما يرفع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 في القطاع.

وأشار القدرة إلى أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن عشرات آخرين يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا إلى المستشفيات.

وأكد المتحدث الصحي أن المجاعة في غزة وصلت الى مستويات قاتلة، خصوصا بين الأطفال والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، مناشدا دخولا فوريا للمساعدات الإنسانية والطبية.

كما طالب القدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باستخدام كل أدوات الضغط، لضمان وقف فوري للعدوان، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية في شمال غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.