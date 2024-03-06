التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من رومانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنطلاق برنامج البعثات للعام الجامعي 2024-2025 المقدم من الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) في تخصصات (الاقتصاد وإدارة الأعمال، العلوم الزراعية، الدراسات الفنية، النفط والغاز) بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، السكن، راتب شهري، تأمين طبي).
لغة الدراسة: اللغة الرومانية.
آلية التقديم:
بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة ومعرفة المزيد من المعلومات حول البرامج والمنحة وتقديم طلب من خلال الرابط الكتروني التالي : class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="1/burse-2024" href=""
ملاحظات:
. الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 31-5-2024.
. للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="RecognizedUniversities" href=""
. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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