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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من رومانيا

3/6/2024 9:19:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنطلاق برنامج البعثات للعام الجامعي 2024-2025 المقدم من الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) في تخصصات (الاقتصاد وإدارة الأعمال، العلوم الزراعية، الدراسات الفنية، النفط والغاز) بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، السكن، راتب شهري، تأمين طبي).
لغة الدراسة: اللغة الرومانية.
آلية التقديم:
بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة ومعرفة المزيد من المعلومات حول البرامج والمنحة وتقديم طلب من خلال الرابط الكتروني التالي : class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="1/burse-2024" href=""
ملاحظات:
. الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 31-5-2024.
. للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="RecognizedUniversities" href=""
. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

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