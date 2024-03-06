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المهندسين: يوم تبرع مفتوح لغزة مطلع رمضان

3/6/2024 9:19:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - كشف رئيس صندوق المسؤولية الاجتماعية في نقابة المهندسين المهندس معتز الشوارب عن أن النقابة نفذت، ومنذ بداية العدوان، حملة "غزة معا ننصرها" ضمن أنشطة اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، حيث جمعت 5 ملايين دولار، وأنجزت مشاريع إيواء داخل غزة بقيمة مليوني دولار، وستقيم يوما مفتوحا للتبرع عبر أثير إذاعة حسنى في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، فضلا عن إقامة إفطار خيري لإسناد أهلنا في غزة.
وقال الشواربة لـ"الغد" إن صندوق المسؤولية الاجتماعية هو جزء لا يتجزأ من حملات نقابة المهندسين التي تنظمها لإسناد أهلنا في قطاع غزة، ضد العدوان الغاشم الذي يستهدف الإنسان والحجر والشجر، ويهدف إلى تجويع وتهجير سمان القطاع.
كما أعلنت النقابة عن مشروع إفطار صائم في غزة، والذي يأتي في إطار الواجب الوطني والأخلاقي للنقابة، حيث سينطلق خلال شهر رمضان المبارك ويشمل المواد الغذائية الأساسية.
وبين الشواربة أن التبرع للمشروع سيكون عبر المحافظ الإلكترونية وخدمة كليك، وفي مقر النقابة في الشميساني وفروعها في كافة محافظات المملكة طيلة شهر رمضان المبارك.
وقال إن الصندوق يركّز على مجموعة من البرامج التي تم تحديدها بناء على احتياجات وأولويات المهندسين والمجتمع المحلي.
وأشار إلى أن الصندوق الذي تأسس عام 2013 كأحد أهم صناديق النقابة، يقدم برامج عدة، منها قرض الزواج الحسن للمهندسين وعائلاتهم، بقيمة تتراوح بين 1000 -2000 دينار ويتم تسديده على 15 شهرا، واستفاد منه 4 آلاف مهندس ومهندسة بمبلغ إجمالي يقارب 6 ملايين دينار.
وبين أن الصندوق يقدم قرض التعليم الحسن للمهندسين وعائلاتهم، والذي استفاد منه (2225) طالبا بمبلغ إجمالي يزيد على 2 مليون دينار.
وفيما يخص القرض الحسن (السلف)، لفت الشوارب إلى أن الفئة المستهدفة من هذا القرض هم المهندسون غير المتقاعدين، بعد أن تتم دراسة الطلب من اللجنة المختصة، ويقوم المهندس بسداده على مدار (10) أشهر، واستفاد منه 222 مهندسا ومهندسة بمبلغ إجمالي يزيد على 157 ألف دينار.
وقدّم الصندوق مساعدات طارئة لـ555 مهندسا بمبلغ يزيد على 142 ألف دينار.
وأوضح أن برامج صندوق المسؤولية الاجتماعية للمجتمع المحلي هي عبارة عن تبرعات تجمعها النقابة من منتسبيها، ومن المجتمع المحلي، ويتم صرفها ضمن برامج عدة، منها توزيع الحقيبة المدرسية، حيث بلغ إجمالي المساهمات خلال الأعوام السابقة ما قيمته 132 ألف دينار استفاد منها 19000 طالب وطالبة.
وعمل الصندوق على "حملة الخير في شهر الخير" حيث تقوم النقابة في شهر رمضان من كل عام بدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال توزيع الطرود الغذائية والمعونات العاجلة من خلال فروعها في المحافظات، وفي المركز الرئيسي، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تقوم النقابة بتنظيم حملة الأضاحي سنويا لتوزيعها في المملكة وفلسطين، كما يقوم الصندوق بترميم عدد من منازل الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة، من خلال حملة "فزعة أهـل"، حيث نفذت النقابة حملة وطنية لصيانة وترميم هذه المنازل، مشيرا إلى أن التكلفة التقريبية لترميم كل منزل تقدّر بين 3 آلاف إلى 6 آلاف دينار.
وأكد أن مجموع المنازل التي تم ترميمها في محافظة الطفيلة بلغ 20 منزلا، مضيفا أنه تم إجراء صيانة لـ4 مدارس حكومية ضمن الحملة، إضافة إلى افتتاح قاعة الجودة في جامعة الطفيلة التقنية، وقاعة لكبار الزوار، حيث تم تجهيزهما من خلال لجنة الصندوق.

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