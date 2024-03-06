Thursday, 07 March 2024 06:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأغذية والزراعة يدعو لإيقاف إطلاق النار في غزة

3/6/2024 9:19:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات ‏ عمان- دعت الدورة الـ37 للجلسة الوزارية لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى، لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إليه.
وأعرب البيان الختامي للمؤتمر، عن القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، والتهجير القسري للسكان في القطاع، واستخدام الغذاء والمياه والطاقة كأسلحة حرب، ودانوا بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية، وتدمير قطاع الزراعة، والبنية التحتية، ما أدى لانعدام أمن غذائي شديدة يفضي للمجاعة.
وأكد المجتمعون دعمهم القوي لقرار مجلس المنظمة في الدورة 174 بشأن الوضع في غزة، بشأن الأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة، معربين عن تضامنهم مع أهل غزة الذين يواجهون وضعاً استثنائياً غير مسبوق بسبب الحرب عليهم.
وشددوا على أهمية تعزيز السلام في المنطقة؛ التي تعاني أصلاً من تدهور الوضع الأمني، وما نتج عنه من أزمة شديدة في الأمن الغذائي والتغذية، لا سيما في غزة والسودان واليمن والجمهورية العربية السورية ولبنان.
وأعرب البيان، عن قلقه البالغ بشأن المعدلات المتزايدة للجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في المنطقة، إذ تعكس هذه الاوضاع المقلقة، الضعف الهيكلي في المنطقة والتحديات الكبيرة الناجمة عن الحروب الصراعات، والاضطرابات الاجتماعية، والاعتماد الكبير على الأغذية المستوردة، والأزمات المالية والاقتصادية، ما أدى لتضخم أسعار الغذاء، والعديد من التحديات الأخرى، مع الإشارة إلى تفاقم التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وندرة المياه، وتآكل التربة، وأنماط الطقس المتقلبة التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية.
وأكد البيان ضرورة مواصلة العمل لدعم الدول الأعضاء لمعالجة ندرة المياه والجفاف والتصحر واعتماد نهج متكاملة ومستدامة لإدارة المياه واستخدام موارد المياه غير التقليدية؛ وتعزيز التركيز على تسريع تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة لتصبح أكثر كفاءة وشمولية واستدامة وقدرة على الصمود.
وأكد المجتمعون تأييدهم للأولويات الإقليمية الأربع لبرنامج المنظمة للفترة 2022-2031، والتي تعكس المجالات الإستراتيجية لدعم بلدان المنطقة في تحويل نظمها الغذائية الزراعية ضمن مظلة الإطار الإستراتيجي للمنظمة 2022-2031.

MENAFN06032024000072011014ID1107945520

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث