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وعي غربي يتنامى بمساندة الفلسطينيين بعد 5 أشهر على جرائم الاحتلال في غزة

3/6/2024 9:19:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - بعد أكثر من 5 أشهر على العدوان الهمجي الصهيوني، ومع تكاثر اقترافات جيش الكيان الصهيوني الإجرامية وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بدأ وعي غربي يتنامى في مساندة الحق الفلسطيني، ويدرك بأنّ هذا الكيان عدواني عنصري، يدأب على سلب أراضي الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم.
وخلال الحرب الوحشية على غزة، كثرت الشواهد على استفاقة الرأي العام الغربي، آخرها فوز السياسي المخضرم البريطاني جورج غالاوي في الانتخابات البرلمانية، اذ شنَّ رئيس وزراء حكومته ريشي سوناك هجوماً عليه، وصف فوزه فيه بـ"المقلق للغاية"، مشيراً إلى أن حكومته تتجه لشنّ حملة ضد الاحتجاجات المرتبطة بغزة.
المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، قال "بمتابعة ومراقبة ما يحدث في الدول الغربية بعد مرور 5 اشهر على هذه الحرب الوحشية، بدأ الرأي العام الغربي، يشهد انقسامات واضحة حول القضية الفلسطينية، ما خلق انقسامات كبيرة فيها وفي الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يتطلب استغلالها لصالح الفلسطينيين، والاستفادة من المظاهرات المؤيدة لهم هناك".
وأضاف حجاحجة، إن الانقسام الاوروبي واضح، ظهر في موقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الداعمة للكيان، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، الذي يعرف بموقفه المعادي للاحتلال، فقد قدمت الأولى دعمها للاحتلال بسفرها الى تل أبيب، بينما دان بوريل مطالب رئيس حكومة الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو بتهجير الفلسطينيين من القطاع.
واضاف "قد تكون تلك الانقسامات في صالح الفلسطينيين، اذ أضعفت الدور الأوروبي القوي المعروف تجاه قضيتهم، نظرا لرفض الاحتلال المبادرات الأوروبية تجاهها، كما أن أوروبا لم تقدم الدعم بالقدر الذي قدمته الولايات المتحدة للاحتلال".
من جهته، رأى عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن الانقسامات في أوروبا وأميركا، وما يحدث من ضغط شعبي هناك، لعب دورا فعالا بتغيير مواقف رسمية لدول تحاول الحفاظ على سياستها الداخلية والخارجية ايضا، فمع تزايد هذه الانقسامات، شهدت تلك الدول مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، تطالب بوقف إطلاق النار في القطاع.
وحول تداعيات فوز النائب اليساري جورج غالواي في انتخابات بلاده البرلمانية، قال الغزو ان "استطلاعات الرأي تفيد بأن حزب العمال يتجه للإطاحة بالمحافظين بعد 14 عاما من مكوثهم في السلطة"، موضحا بان فوز غالواي يشير لاحتمال زيادة التوترات في الحزب المعارض الذي بدأ انقسامه يتضح بشأن الحرب على غزة مؤخرا، بعد أن استقالت قياداتر فيه جراء موقف زعيمه كير ستارمر، المضاد لوقف إطلاق النار في غزة.
وتساءل الغزو، عما اذا استوعبت الحكومة البريطانية التي تمنع التظاهرات الداعمة لفلسطين، معنى فوز غالواي بمقعد برلماني بعد غياب 12 عاما، بأن نجاحه هذا مرده تصريحاته العلنية الداعمة للفلسطينيين، وشجب سياسات المحتل، وهذا يؤشر لتغير في المزاج الشعبي البريطاني الذي يؤثر على نتائج الانتخابات العامة المقبلة.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك د. محمد خير الجروان، ان الدول الأوروبية، ترتبط دوما بقضايا المنطقة، وتتأثر بها نتيجة للمسؤولية التاريخية التي تتحملها في معظم الصراعات والتوترات في المنطقة، نتيجة سياساتها خلال الحقبة الاستعمارية، إذ انها المسؤول الأول عن نشأة الكيان على أرض فلسطين وحل مشكلة اضطهاد اليهود في أوروبا على حساب الفلسطينيين. ودائما ما تشكل قضايا المنطقة، الخاصرة الرخوة وحدة المواقف والسياسات الأوروبية عند مقارنتها بمواقفها الخارجية، تجاه قضايا وأحداث مماثلة كالأزمة الأوكرانية.
وأضاف، منذ بداية الأحداث جرى تحويل الحرب على غزة إلى قضية داخلية في المجتمعات الأوروبية، بدءًا من الحكومات التي أيد معظمها الاحتلال وجرائمه، وحاولت بشتى الطرق اظهار الكيان كضحية لها حق الدفاع عن نفسها أمام ما وصفته بـ"عملية وحركة إرهابية" ومحاولة اقناع شعوبها بهذه السردية وليس انتهاءً بالأحزاب اليمينية المتطرفة التي سوقت للفكرة نفسها في الدول الأوروبية، بل واعتبرت حركة حماس "جماعة إرهابية" تهدد أمن الدول والمجتمعات الأوروبية، وحتى الكثير من الأحزاب اليسارية كحزب العمال البريطاني دعم الكيان، وحقها في الدفاع عن نفسها.
وأضاف الجروان "لكن هول الجرائم وحجم الدمار والكارثة الإنسانية في القطاع وقدرة وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، على كشف جرائم الاحتلال وإيصالها بالصوت والصورة الى العالم، قد قلب هذه المعادلة مع الأيام الأولى من الحرب، وبدأ التفاوت بشكل كبير بين الدول الأوروبية، فتبنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى جانب دعمها المباشر للاحتلال، خطابات أقل حدة وأصبحت تستخدم مفاهيم كالهدنة الإنسانية، وتقليل عدد الضحايا المدنيين... الخ، بينما نجد دولا ايدت وقفا فوريا لإطلاق النار كإسبانيا التي ذهبت لأبعد من ذلك، وأعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين، وهناك دول أيدت الكيان بشكل قاطع، كالنمسا والمجر وكرواتيا، التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف اطلاق النار".
وأوضح أن هذه الانقسامات، جعلت القوى السياسية الأخرى والرأي العام الأوروبي أكثر وعيا لما يحدث في غزة، وأشد انتباها للكارثة الإنسانية التي تتسبب بها آلة الوحشية الصهيونية هناك، جراء عملياته العسكرية المستمرة، وجرائمه التي انتهكت كل قواعد القانون الدولي.
ولفت الى أن ابرز التحولات التي حدثت في المجتمعات والرأي العام الأوروبي، تبلورت في بروز قوى سياسية وحركات اجتماعية ذات رؤى جديدة حول القضية الفلسطينية والحرب في غزة، مختلفة عن تلك التي حاولت الحكومات الأوروبية ترويجها مع بداية الصراع.
وأشار الى أن الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا، شكلت بؤرة استقطاب لهذه القوى الجديدة، وهذا ما حدث في الانتخابات الفرعية للبرلمان البريطاني، التي فاز فيها غالواي المؤيد للقضية الفلسطينية ولوقف اطلاق النار في غزة، والذي خصص جزءا كبيرا من برنامجه الانتخابي لمعارضة الكيان، وانتقاد مواقف حكومة بلاده وحزب العمال، فشكل دعم وتصويت الجالية المسلمة له في مدينة روتشيدل، عاملا رئيسا لنجاحه لمواقفه المنهضة للاحتلال والمؤيدة للفلسطينيين.

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