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بني مصطفى: نظام إنذار مبكر يستهدف دعم البؤر الاجتماعية الساخنة

3/6/2024 9:19:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمّان- كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، عن توجه الحكومة إلى تبني "نظام الإنذار الاجتماعي المبكّر"، الموجه "للأماكن التي قد تشكّل بؤرا اجتماعية ساخنة، وتتطلب تدخلات اقتصادية في أوقات محددة".
جاء ذلك خلال إطلاق مشروع "شامل" لتعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن أمس، بدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وبشراكة تنفيذية مع كل من مؤسسة "مسارات التنمية" الاستشارية البريطانية، والشريكين الوطنيين منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ودار الخبرة للاستشارات الإدارية، وذلك بهدف تعزيز الجهود نحو بناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام في المملكة.
وأطلق المشروع تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال، الذي انتدب عنه وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة هالة لطوف، وسط مشاركة واسعة من الأطراف الرسمية والمجتمعية والدبلوماسية ذات العلاقة.
ويمتد تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات مقبلة حتى نهاية العام 2027، بهدف دعم الحكومة في بناء نظام موحد وطني للحماية الاجتماعية، وبما يضمن وصول جميع أفراد المجتمع إلى الضمان الاجتماعي طيلة حياتهم، وتعزيز أكبر قدر من المساواة بين الجنسين.
وفي كلمتها بالنيابة عن الأمير الحسن بن طلال، أكدت لطوف "الدور الحاسم الذي تلعبه الحماية الاجتماعية في تعزيز تنمية الأردن وتقوية الثقة بين السكان والحكومة"، داعية إلى اتباع نهج مرن وشامل في أنظمة الحماية الاجتماعية، والتعاون الوثيق بين الجهات المختلفة.
وبينت لطوف أن "بناء الثقة والحد من التمييز بين النساء والرجال، وضمان مجتمع أكثر عدالة هو الهدف الأسمى للأردن"، منوهة بأن "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يتيح تحسين النهج القائم وتطويره"، فضلا عن "ضرورة التركيز على بناء نظام اجتماعي منيع يستهدف شرائح المجتمع المختلفة."
وحول دعم المملكة المتحدة لنظم الحماية الاجتماعية في الأردن، قال سفيرها في عمّان فيليب هول في كلمته، إن المملكة المتحدة تعطي الأولوية للحماية الاجتماعية لكونها واحدة من أكثر الأدوات فعالية للحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة؛ إذ يمكنها الإسهام كمحرك للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والقدرة على الصمود من خلال تخفيف آثار الصدمات والإصلاحات الاقتصادية.
وأكد أن مشروع "شامل" من شأنه مساندة الأردن في تحقيق أهدافه الخاصة بنظم الحماية الاجتماعية من خلال ضمان توافر مشورة الخبراء الوطنية والدولية.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "أرض" سمر محارب، بأن المشروع سيشمل كل الفئات العمرية، وفقا لمنهجية "الحماية الاجتماعية لا الرعائية"، ومن منطلق الحق الأصيل للأفراد والمجتمع .
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمسارات التنمية البريطانية، ستيفن كيد، أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتصبح نظاما شموليا، كحق أساسي لدافعي الضرائب من السكان، خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بالعالم.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة دار الخبرة، أحمد عبوشي في كلمته على أهمية المشروع من منطلق تحقيق التنمية المستدامة للحماية الاجتماعية، وليس فقط معالجة الاحتياجات العاجلة.
وفي جلسة المداخلات الرئيسية، استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية بني مصطفى أبرز المحطات التي مرت ببرامج الحماية الاجتماعية التي تقع تحت مظلة الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، كما بينت التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية الحماية الاجتماعية 2025-2019 ضمن محاورها الثلاثة، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية من قصص النجاح في المملكة التي نفذت بالشراكة مع المؤسسات الوطنية.
وشددت بني مصطفى، على أن المطلوب اليوم في تنفيذ هذا المشروع البناء على النجاحات السابقة، وتفعيل التنسيق بين القطاعات الأهلية والرسمية وتحديد الأدوار بشكل أكثر فاعلية، مؤكدة أن الحكومة اليوم "في منتصف الطريق لتحديث الاستراتيجية" بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي بناء على توجيهات ملكية العام الماضي.
من جهته، عرض مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، بالنيابة عن وزيرة العمل ناديا الروابدة، أبرز ما حققته منظومة الضمان ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، عارضا جملة من التحديات والإحصائيات المتعلقة بعمل المؤسسة في جلسة حوارية لاحقة.
ورأى الطراونة، أن أهم التحديات التي تمر بمنظومة الحماية الاجتماعية هي مسألة توزيع الأدوار"، مبينا أن هناك 78 مؤسسة وجهة تقدم الخدمات الاجتماعية، ما أدى إلى "بعثرة الجهود"، كما رأى بأن ودور القطاع الخاص ما يزال غير واضح والشراكة لازالت ضعيفة بين القطاعين العام والخاص".
وأكد الطراونة، أن السنوات العشرة المقبلة ستشهد تقليصا لدور القطاع العام لصالح توسع دور القطاع الخاص، سواء في توفير الوظائف أو في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.
وعرض الطراونة لواقع اشتراكات مؤسسة الضمان الاجتماعي البالغ نحو مليون ونصف المليون من المشتركين، من بينهم 950 ألفا يعملون في القطاع الخاص.
وقال إن "العاملين في القطاعات غير المنظمة هم بمثابة صندوق أسود، لكن تقديراتنا تشير إلى وجود 950 ألف عامل لديهم القدرة على الولوج إلى الخدمات الاجتماعية المبنية على اشتراكات الضمان الاجتماعي، ونحن بحاجة إلى إقناعهم ليكونوا في القطاعات المنظمة وليتلقوا الرعاية والخدمات الاجتماعية المستقبلية."
وكشف عن تدني نسبة مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي في المملكة، قائلا إن 13 % من الأسر الأردنية تعيلها سيدة.
وفي الجلسة الحوارية ذاتها، تحدثت مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، عن برنامج "الدعم النقدي الموحد"، الذي استطاع الوصول في العام 2022 إلى 120 ألف أسرة، منوهة بأن التوسع لهذا العام سيشمل 15 ألف أسرة جديدة و15 ألف أسرة جديدة أيضا العام 2025.

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