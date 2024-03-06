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بعد عام من إقرارها.. تباين الآراء حول أثر تعديلات الضمان في الحماية الاجتماعية

3/6/2024 9:19:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - بعد مرور عام على آخر تعديلات أجرتها الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي، بين خبيران، أن هناك إيجابيات على التعديلات، بخاصة ما يتعلق بالمؤمن عليهم من العسكريين، لافتين إلى أن هناك تعديلات ليس لها أثر حتى الآن، جراء عدم صدور تعليمات تنظمها، كما أن هناك تخوفا من أثرها السلبي.
الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، قال إنه بعد مضي عام نفاذ أحكام قانون الضمان، فإن التعديلات عليه، كانت إضافة نوعية بخاصة للفصل الخاص بالعسكريين، اتلى جانب تخفيض اشتراك المنشآت التي تشغل شبانا أعمارهم أقل من 30.
وأوضح الطراونة، أن تأمين الحماية الاجتماعية للشباب، تتمثل بتخفيض اشتراكهم وأن يشملهم تأمين الأمومة والتعطل وإصابات العمل، كون أن أعمارهم صغيرة بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاء، معتبرا ذلك بـ"الإضافة النوعية للقطاع الخاص، تشجع أصحاب العمل على توظيف الشباب".
أما بالنسبة لتأمين الأمومة، فهناك إضافة نوعية برأيه، وفقا لنص المادة (44)، كما أصبح هناك برامج متعددة لتمكين المرأة، المتضمنة برنامجي الرعاية المنزلية والتشغيل، موضحا أن الرعاية المنزلية للمرأة للطفل، وردت في التعديلات على الكلف التشغيلية للحضانات، بحيث تتحمل المؤسسة 50 % من نسبة الاشتراكات من رواتب المؤمن عليهن، اللواتي يعملن فيها و50 % من نسب الاشتراك أيضا.
وتطرق المعايطة، إلى برنامج استدامة المتعلق بتمكين الشباب ذكورا وإناثا، كالعاملين أدلاء سياحيين وذوي الحيازات الزراعية وسائقي التاكسي، لافتا إلى أن البرنامج مدعوم من حكومات المملكة المتحدة والنرويج وهولندا.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، قال "أعتقد بأن التعديلات بشأن المؤمن عليهم من العسكريين جيدة وواضحة، من ناحية المزايا الممنوحة لهم وبعض الأمور المتعلقة بحقوقهم والمنافع التأمينية الخاصة بهم".
وبين الصبيحي أن الاشتراكات أيضا التي تدفعها الحكومة خفضت 4.5 % وهي فاعلة منذ العام الماضي، بيد أنه للأسف سيكون لها عواقب قد تكون غير جيدة على المؤسسة، إذ ستخفض الايرادات التأمينية قياسا بالأعوام السابقة.
وبشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن هم أقل من 30 عاما، ويشتركون في الضمان للمرة الأولى، فلم يفعل بعد، وآمل ألا يفعل، فأنا لست مع أي شمول جزئي في تأمينات المؤسسة.
وأضاف، من حق الشباب أن يشمل بكل التأمينات، لنوفر لهم الحماية الكاملة، بخاصة أن تطبيق ذلك التعديل يظهر تناقضا بين الخطط التي تنجزها الحكومة، كإستراتيجية الحماية الاجتماعية، التي تضمنت الحرص على شمول كل مواطن بالضمان، وتحفيز العمال.
وتطرق الصبيحي لشمول عمال الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة، وفق تعديلات القانون، لكن هذه أيضا لم يجر أي شيء بشأنها، ولم يخرج أي بيان يتعلق بها من ناحية، أو البدء بشمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة.
ومن ضمن التعديلات، تخفيف شروط استحقاق السيدة العاملة المؤمن عليها في القطاع الخاص بدل إجازة الأمومة، بينما كان القانون يشترط بأن آخر 8 أشهر تشمل بالضمان، إلا أنه جرى التوسع فيها، وبالإضافة لهذا الشرط، فحتى لو توفر للمرأة 6 اشتراكات تأمين الامومة في آخر 12 شهرا، ستستحق بدل إجازة أمومة، وهذا قد بدأ العمل به.
كما تطرق الصبيحي لبدء العمل باستحقاق الابنة أو الأخت التي تنفصل عن زوجها أو من تترمل بعد وفاة أبيها أو شقيقها، فيعاد توزيع الراتب، وتستحق أيضا نصيبا من راتب أبيها أو من راتب شقيقها، وهذه من التعديلات الجوهرية الجيدة، وبرأيه فإنه بعد مرور عام كامل على التعديلات، لم تظهر أنظمة معدلة، برغم أن هناك تعديلات جوهرية، فهل هذا يعني أن هناك مسودة لهذه المشروعات موجودة لدى الحكومة ولم تصدر بعد؟.
أما رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، فدعا للأخذ بالاعتبار أن الضمان، عبر طابعه المتمثل بإعادة التوزيع، يضطلع بدور هام في الحدّ من الفقر وتخفيف آثاره، ومنع الإقصاء الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاجتماعي، على قاعدة أن الضمان "حق أساسي من حقوق الإنسان ووسيلة جوهرية لإيجاد التلاحم الاجتماعي".
وبين أبونجمة أن الواقع الحالي يشهد انفرادا من الحكومة بوضع المقترحات، وغيابا أو تغييب صوت العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني، الذي يفتقد للأدوات الفعالة أو للخبرة والمعرفة الكافيتين، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية تتجنب مواجهة الحكومة حتى لا تتهم بالتدخل في الشؤون الداخلية.
ولفت إلى أن التعديلات فيها تكرار، دون استطلاع لآثار سابقتها، في ظل غياب رؤية واضحة حول الهدف والغاية منها، ودون تشاور وحوار وطني شاملين، ودون استناد على دراسات متخصصة ومعلنة.
وبين أبو نجمة، أنه من المهم الاعتماد على الدراسات الإكتوارية ووضع نتائجها على طاولة الحوار قبل طرح أي فكرة لتعديل القانون، وعبر التشاور والحوار الوطني يجري الاتفاق على إطار وطني للتعامل مع نتائجها، وقد يكون من ذلك إجراء تعديلات على القانون أو تطوير أدوات إجرائية وتحسين أداء إدارة التأمينات أو استثمارات أموالها، أو غير ذلك، فالقانون يوجب إجراء دراسات إكتوارية كل 3 أعوام - على الأقل، وآخر دراسة أعلن عن بعض نتائجها كانت في العام 2013 ولم تنشر للآن، ومنذ أعوام والحكومة تعلن عن دراسات دون نشر تفاصيلها.
كما يجب اعتماد إستراتيجية وخطة عمل وطنيتين خاصتين بالضمان، تراعي الصعوبات التي تعترض تحقيق أهدافه، وأن تستند على مبادئ حقوق الإنسان، وتضع أهدافاً أو مقاصد يراد بلوغها وإطارا زمنيا لتحقيق ذلك، وترتكز على مبدأ المساءلة والشفافية، كما وتعتمد التشاور والحوار بين الأطراف ذات العلاقة على قاعدة من المساواة.
وتطرق أبو نجمة للتحديات والمعيقات التي يجب التنبه لها، بدلا من إجراء تعديلات على القانون، منها استخدام أموال الضمان في غير أهدافه (أوامر الدفاع، معظمها دعم وقروض من صندوق التعطل، ودعم كبار السن والفقراء من صندوق الأمومة، والإنفاق على الصحة والتعليم من صندوق التعطل، وبرنامج استدامة من صندوق إصابات العمل).
ولفت لارتفاع كلف الاشتراك، ما يؤدي للتهرب من الشمول، وإرهاق القطاع الخاص وإضعاف قدرته على الإنتاج وزيادة فرص العمل.
وأشار للاقتراض الحكومي من أموال الضمان، إذ تجاوزت ديون المؤسسة على الحكومة الـ6 مليارات دينار (8.46 مليار دولار) من أصل 11.4 مليار دينار (15.9 مليار دولار) وبنسبة قاربت الـ60 % من المدخرات، ما يعطل استثمار هذه الأموال.
واقترح أبو نجمة اتخاذ تدابير كتوسعة الشمول والحد من التهرب: قطاعات واسعة من العمال ما يزالون غير مشمولين بالضمان، كعمال الزراعة والعاملين بالمياومة أو لحسابهم الخاص، كما أنه ما تزال نسبة شمول العمال الوافدين منخفضة جدا، ولا تزيد على 16 %، وكذلك ضرورة معالجة مشكلة التهرب من الشمول، إذ تقدر الإيرادات المفقودة بسببه بـ100 مليون دينار - على الأقل سنويا، واتخاذ إجراءات فعالة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى لشمول من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، وإزالة العقبات التي تحول دون شمولهم، مع ضمان حد أدنى من التغطية ضد المخاطر والحالات الطارئة وتوسيعها تدريجيا.
واقترح تخفيض نسبة الاقتطاع: ضرورة حتمية لزيادة أعداد المشمولين ولتخفيف الكلف على الشركات والعاملين والحد من التهرب من الشمول، وباستطاعة المؤسسة تخفيض الاقتطاع من 21.75 % إلى 12 %، ومعالجة ارتفاع كلف الاشتراك الاختياري، كل ذلك دون المساس بالمنافع التأمينية، ويجب أن تكون التكاليف والرسوم المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بتقديم الاشتراكات ميسورة التكلفة، ولا تمس أعمال الحقوق الأخرى، بما يراعي متطلبات تخفيض الاشتراكات التي تعد مرتفعة وتثقل كاهل العمال وأصحاب العمل، وتتسبب بإعاقة تقدم المنشآت وتوسعها في استحداث الوظائف، وبإنشاء الأعمال الجديدة، والحد من تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي، وعدم مراعاتها للفئات الضعيفة من العاملين، وما تشترطه المعايير الدولية من عدم إرهاقها.
وأكد أبو نجمة، وقف التوسع غير المنطقي لقوائم المهن الخطرة التي وصلت لـ100 مهنة، ومعظمها لا تتوفر فيها الشروط القانونية، وهو أمر أدى لزيادة أعداد المتقاعدين مبكرا فيها في الـ45 عاما فأكثر وبشكل كبير، وكثير منهم أحيلوا إلى التقاعد المبكر دون إرادتهم، وبالتالي خسروا الجزء الأكبر من دخلهم ليتقاضوا 40 % منه فقط، ويمكن استبدال تقاعدهم مبكرا بتحويلهم لمهن ليست خطرة.
أما بالنسبة للتقاعد المبكر في القطاع العام، فأكد ابو نجمة ضرورة توقف الحكومة عن إحالة موظفيها للتقاعد المبكر.

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