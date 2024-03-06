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عطل يضرب منصتيْ إكس ولينكد إن حول العالم

3/6/2024 9:18:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اشتكى آلاف المستخدمين حول العالم، ليل الأربعاء الخميس، من عطل فني ضرب منصتي "إكس" (تويتر سابقاً) و"لينكد إن" ما أدى إلى توقف الخدمتين.
وقال موقع "داون ديتكتور. كوم" إن منصة "إكس" تعاني من مشاكل في تسجيل الدخول بنسبة 77%، و14% تتعلق بالموقع الإلكتروني لها، فيما كانت الشكاوى من التطبيق 9%.
وأوضح الموقع أن منصة "لينكد إن" التابعة لشركة "مايكروسوفت" تعطلت لدى آلاف المستخدمين، الأربعاء.
وأضاف الموقع، المتخصص في تتبع انقطاع الخدمات، إنه رصد أكثر من 46 ألف بلاغ عن انقطاع خدمة منصة التواصل الاجتماعي التي تركز على الأعمال.
بدورها، قالت منصة "نت بلوكس" إن منصة "لينكد إن" تواجه حاليًا انقطاعات في العديد من البلدان؛ ولا يتعلق الأمر بانقطاع خدمة الإنترنت.
ولاحقاً، أعلنت كلا المنصتين عودة خدمتيهما للعمل مجدداً بشكل طبيعي لدى كافة المستخدمين.
وشهدت منصتا "فيسبوك" و"إنستجرام"، المملوكتان لشركة "ميتا" انقطاعاً لأكثر من ساعتين، الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.

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