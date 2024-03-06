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المتسابقة زكريا تدخل أجواء المنافسة في رالي جميل العالمي للسيدات ‏

3/6/2024 9:18:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان- تمثل المتسابقة فرح زكريا وملاحتها ندين دمياني على متن سيارة تويوتا فورنتشر، المشاركة النسوية الأردنية‎ ‎ضمن فريق ‏‏تويوتا جازو للسباقات في ‏رالي جميل العالمي ‏‏للسيدات في نسخته الثالثة بالسعودية، والذي يصادف موعد إقامته باليوم العالمي للمرأة، ‏‏بمشاركة ما يقارب 110 ‏متسابقات من 37 ‏دولة.‏ ويحظى الرالي بدعم من لجنة النساء في رياضة السيارات في الاتحاد الدولي ‏‏للسيارات (فيا) والاتحاد ‏السعودي للسيارات ‏والدراجات النارية.‏
ويشهد الرالي منافسة قوية بين فرح زكريا وملاحتها دمياني في أول أيامه وبين المتسابقات السعوديات، مشاعل الهويش ‏وملاحتها ‏‏‏السويدية انيت فيلد على متن سيارة ليكزز وفاطمة باناز ‏وملاحتها الفرنسية اوريليا روكيسالان على متن سيارة ليكزز ‏ومها ‏الحملي ‏‏‏وملاحتها الأميركية اليونر كوكر على متن سيارة تويوتا برادو، وسمارا الغامدي وملاحتها الإسبانية سارة غارسيا ‏وفوزية باخشب ‏‏‏وملاحتها الألمانية كاليهان تاي بيري على متن سيارة ايزوزو دي ماكس، والسائقة المحترفة دانية عقيل ‏وملاحتها الجنوب أفريقية سينديلي وايد على متن سيارة تويتا كروزر، والمتسابقة الهولندية لينا فان وملاحتها مواطنتها ليوت ‏باكر، ‏والمتسابقة العراقية ساز ‏‏جولاني وملاحتها الندنماركية آني سيل، والمتسابقة اللبنانية جوانا حسون وملاحتها مواطنتها ‏دولين شلينك ‏على متن سيارة تويوتا ‏‏فورنتشر، والمتسابة البحرينية ريم العبدالله وملاحتها مواطنتها مريم علوي على متن سيارة تويوتا فور نتش، المتسابقة الجزائرية ‏‏مليكة العوفي ‏وملاحتها مواطنتها سليمة بلعمري على متن سيارة تويوتا فور نتشر.‏
‏وقالت المتسابقة فرح زكريا لـ"الغد": "إنها المرة الثانية التي أشارك فيها بسباق رالي جميل الذي يعد أول رالي ملاحي ‏صحراوي ‏‏‏مخصص للسيدات ‏في السعودية، وتبلغ مسافته 1600 كيلومتر. ويقام الرالي العام الحالي تحت شعار "شغفها يحرك العالم"، ‏ويتزامن ‏‏‏ختامه مع اليوم العالمي للمرأة، ويعد ‏من الراليات المميزة ويشجع المرأة على التنافس وتحدي ‏الصعاب، إنها ‏خطوة كبيرة ونتطلع ‏‏إلى تحقيق نتائج مميزة في ظل أجواء ‏أكثر من رائعة، نتمنى التوفيق والسلامة لجميع المتسابقات"‏‎‏‎.‎

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