المتسابقة زكريا تدخل أجواء المنافسة في رالي جميل العالمي للسيدات ‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- تمثل المتسابقة فرح زكريا وملاحتها ندين دمياني على متن سيارة تويوتا فورنتشر، المشاركة النسوية الأردنية ضمن فريق تويوتا جازو للسباقات في رالي جميل العالمي للسيدات في نسخته الثالثة بالسعودية، والذي يصادف موعد إقامته باليوم العالمي للمرأة، بمشاركة ما يقارب 110 متسابقات من 37 دولة. ويحظى الرالي بدعم من لجنة النساء في رياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
ويشهد الرالي منافسة قوية بين فرح زكريا وملاحتها دمياني في أول أيامه وبين المتسابقات السعوديات، مشاعل الهويش وملاحتها السويدية انيت فيلد على متن سيارة ليكزز وفاطمة باناز وملاحتها الفرنسية اوريليا روكيسالان على متن سيارة ليكزز ومها الحملي وملاحتها الأميركية اليونر كوكر على متن سيارة تويوتا برادو، وسمارا الغامدي وملاحتها الإسبانية سارة غارسيا وفوزية باخشب وملاحتها الألمانية كاليهان تاي بيري على متن سيارة ايزوزو دي ماكس، والسائقة المحترفة دانية عقيل وملاحتها الجنوب أفريقية سينديلي وايد على متن سيارة تويتا كروزر، والمتسابقة الهولندية لينا فان وملاحتها مواطنتها ليوت باكر، والمتسابقة العراقية ساز جولاني وملاحتها الندنماركية آني سيل، والمتسابقة اللبنانية جوانا حسون وملاحتها مواطنتها دولين شلينك على متن سيارة تويوتا فورنتشر، والمتسابة البحرينية ريم العبدالله وملاحتها مواطنتها مريم علوي على متن سيارة تويوتا فور نتش، المتسابقة الجزائرية مليكة العوفي وملاحتها مواطنتها سليمة بلعمري على متن سيارة تويوتا فور نتشر.
وقالت المتسابقة فرح زكريا لـ"الغد": "إنها المرة الثانية التي أشارك فيها بسباق رالي جميل الذي يعد أول رالي ملاحي صحراوي مخصص للسيدات في السعودية، وتبلغ مسافته 1600 كيلومتر. ويقام الرالي العام الحالي تحت شعار "شغفها يحرك العالم"، ويتزامن ختامه مع اليوم العالمي للمرأة، ويعد من الراليات المميزة ويشجع المرأة على التنافس وتحدي الصعاب، إنها خطوة كبيرة ونتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة في ظل أجواء أكثر من رائعة، نتمنى التوفيق والسلامة لجميع المتسابقات".
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