جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم فعاليات ثقافية احتفاءً بالشهر الوطني للقراءة 2024

تنظم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عدداً من الفعاليات الأدبية والثقافية في الشهر الوطني للقراءة 2024، وذلك ضمن رؤية الجامعة واستراتيجيتها في تعزيز الاهتمام بالقراءة وزيادة الارتباط بها، ودعم المبادرات والبرامج المشجعة عليها، والإسهام في إيجاد مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، ومساهم بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية في الدولة.

وتتضمن الفعاليات إقامة ندوات أدبية بفرعي الجامعة في أبوظبي وعجمان، يعرض خلالها عدد من أساتذة الجامعة إصداراتهم من الكتب وإنتاجهم العلمي والأدبي، إلى جانب ورش عمل لتطوير مهارات القراءة والفهم القرائي، وتشجيع التفكير النقدي والتحليلي للنصوص؛ لمساعدة الطلاب على استخلاص الدروس والعبر من تجارب وقصص الشخصيات التاريخية والأدبية، وتعزيز الوعي الثقافي وتقدير التراث العربي، كما تشمل الفعاليات مقهى وملتقى القراءة وزيارة طلابية إلى إحدى دور النشر الإماراتية ومكتبة الأرشيف الوطني، وتقديم مجموعة من القصص لأيتام الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى ذلك فعالية قراءة في إصدارات الجامعة تشمل كتاب: تفكيك خطاب التطرف الديني في تجربة دولة الإمارات: المنهج والمبادرة، لمؤلفه الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وكتاب التنمية المستدامة في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في خطة أبوظبي للدكتورة وديمة الظاهري، وكتاب السيرة النبوية لمجموعة من الباحثين، والقيم الخلقية وتطبيقاتها في المعاملات المالية للدكتورة مريم الزيدي، إلى جانب قراءة في كتاب «الشر والإيمان» للدكتورة صابرين زغلول.

كما تتضمن فعاليات شهر القراءة عدداً من الندوات والمحاضرات بعنوان: القراءة التفاعلية للقرآن الكريم، ومظاهر الرحمة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتجديد الدراسات القرآنية بين الواقع والمأمول، والاستدامة وبناء الوعي الإنساني. هذا بجانب تنظيم عدد من المسابقات القرائية يتنافس فيها طلبة الجامعة، سعياً لإثراء البيئة الجامعية بالقراء المتميزين والمتحدثين المتمكنين؛ وتشجيعهم على القراءة، وربطهم بالمكتبات ومصادر المعرفة، إضافة إلى فعالية «تجارب ومسارات» لاستكشاف مسارات الفكر والبحث العلمي في العلوم الإنسانية داخل الجامعة، وذلك من خلال تقديم تجارب رائدة وغنية لأساتذة قدموا إسهامات علمية وفكرية متميزة في تخصصاتهم في علوم الشريعة والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ واللغة والأدب وخدمة التراث وغيرها من المجالات الحيوية.

وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن احتفاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية سنوياً بشهر القراءة بوصفه شهراً وطنياً لتعزيز ارتباط المجتمع المحلي بالقراءة؛ بوصفها المدخل الأساسي للتنمية والنمو والازدهار، إضافة إلى الإسهام بفاعلية في الحفاظ على إنجازات الدولة الثقافية والفكرية والمعرفية، وبناء نموذج حضاري يحتذى في مجال القراءة والمعرفة، وقالت: «إن من أولويات الجامعة إثراء البيئة الأدبية والثقافية في الدولة من أجل بناء جيل من القادة المتسلحين بالثقافة والمعرفة».

وتابعت النقبي: «تسعى جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية إلى ابتكار مبادرات مميزة تختص بالقراءة والاهتمام بها؛ حتى تستعيد مكانتها في المجتمع، وتشجيع أفراده على جعل القراءة أحد الأنشطة التي تمارس يومياً، وتحفيزهم لترسيخ ثقافة القراءة؛ لتصبح عادة ثابتة في سلم أولوياتهم».