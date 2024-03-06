عروض نارية في ختام مهرجان الشيخ زايد السبت المقبل



يختتم مهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، فعالياته وأنشطته لهذا الموسم 2023 - 2024، السبت المقبل، بفعاليات وعروض نارية مميزة ستضيء سماء المهرجان، بالإضافة لخصومات كبرى في كافة أجنحة وأقسام المهرجان، تمنح الزوار أجواء من السعادة والمتعة في ختام فعالياته وسط الأجواء الشتوية الرائعة.

ويحظى زوار المهرجان من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، في ختام فعاليات المهرجان بخصومات تصل حتى 75 % على العديد من المنتجات والمأكولات والأنشطة والألعاب وغيرها الكثير في ساحات المهرجان من خلال حملة تحطيم الأسعار الممتدة حتى اليوم الأخير للمهرجان.

وسيكون الزوار على موعد مع عروض الألعاب النارية المميزة التي تنطلق في اليوم الختامي لتنير سماء منطقة الوثبة للاحتفال بانتهاء فعاليات وأنشطة المهرجان، وسط تجمع كبير يجمع شعوب العالم من مختلف الثقافات والبلدان في ساحات وأقسام المهرجان وفي أجواء ثقافية تعليمية ترفيهية كبرى.

وتعبر القرية التراثية الواقعة في قلب المهرجان من استعراض الحرف اليدوية الأصيلة عن ثقافة وتراث الإمارات العريق لتمنح الزوار رحلة للماضي الذي يعبق بروح التراث الأصيل، للتعرف على التقاليد الموروثة الخاصة بنمط الحياة الاجتماعية القديمة، ويعيش الزوار تجربة تراثية يستوقف من خلالها أمام رحلة الآباء والأجداد عبر مشاهد حية وواقعية يقدمها كل قسم وجناح في القرية لتجسد عبق التاريخ والتراث العريق لدولة الإمارات.

وتنظم كافة أجنحة الدول المشاركة في المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي تناسب كافة أفراد الأسرة، كما تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والمكونات الشعبية الخاصة بكل دولة لتمنح زوار المهرجان في ختام فعاليته تجربة لا مثيل لها في الاطلاع على ثقافات وفنون دول العالم في أجواء ترفيهية عالمية.

وتقدم ساحات وأقسام المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، والتي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات، والتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً وحتى تاريخ 9 مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.