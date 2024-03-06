مشاركة نوعية لـ«مركز جمعة الماجد» في معرض للمخطوطات بشعار «تراث فكري»

(MENAFN
- Al-Bayan)
برامج وفعاليات نوعية ميزت مشاركة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في معرض المخطوطات الذي ينظمه مركز أم القيوين الإبداعي ضمن فعاليات شهر القراءة تحت شعار ((تراث فكري.. وتاريخ إنساني)). وقد قام الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، بجولة أول من أمس في المعرض، حيث زار جناح المركز واطلع على مضامينه الثرية.
ويأتي المعرض ضمن أهداف وزارة الثقافة في شهر القراءة، التي تهدف إلى إثراء ودعم ممكنات البيئة الثقافية والمعرفية في الدولة.
وتمثلت مشاركة مركز جمعة الماجد في عرض بعض المخطوطات الأصلية إلى جانب عشرين لوحة لمخطوطات مصورة في الأنساب والطب، إضافة إلى نسخ خطية من القرآن الكريم. كما عرض المركز نماذج من المخطوطات المصابة بالتلف، وأهم طرق ترميمها.
وفي ختام المعرض كرم الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا المركز على الجهود التي يبذلها في مجال حفظ التراث، وتسلَّم شهادة التكريم نيابة عن المركز أنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة.
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