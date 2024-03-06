مشاركة نوعية لـ«مركز جمعة الماجد» في معرض للمخطوطات بشعار «تراث فكري»

برامج وفعاليات نوعية ميزت مشاركة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في معرض المخطوطات الذي ينظمه مركز أم القيوين الإبداعي ضمن فعاليات شهر القراءة تحت شعار ((تراث فكري.. وتاريخ إنساني)). وقد قام الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، بجولة أول من أمس في المعرض، حيث زار جناح المركز واطلع على مضامينه الثرية.

ويأتي المعرض ضمن أهداف وزارة الثقافة في شهر القراءة، التي تهدف إلى إثراء ودعم ممكنات البيئة الثقافية والمعرفية في الدولة.

وتمثلت مشاركة مركز جمعة الماجد في عرض بعض المخطوطات الأصلية إلى جانب عشرين لوحة لمخطوطات مصورة في الأنساب والطب، إضافة إلى نسخ خطية من القرآن الكريم. كما عرض المركز نماذج من المخطوطات المصابة بالتلف، وأهم طرق ترميمها.

وفي ختام المعرض كرم الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا المركز على الجهود التي يبذلها في مجال حفظ التراث، وتسلَّم شهادة التكريم نيابة عن المركز أنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة.