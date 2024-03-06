سوق الإبداع الآسيوية تعزز تحول مزادات الفنون نحو الرقمنة

سجلت المزادات على الأعمال الفنية في العالم سنة 2023 إيرادات تقدر بـ14,9 مليار دولار، مع انخفاض في حجم المبيعات بنسبة 14 % مقارنة بالعام 2022 رغم مستويات قياسية من العمليات التجارية، خصوصاً عبر الإنترنت، وعودة السوق الآسيوية، وفق تقرير نشرته شركة ((آرت برايس)) المتخصصة أمس.

وقال تييري إيرمان، رئيس هذه الشركة الرائدة عالمياً في مجال المعلومات عن سوق الفن، لوكالة فرانس برس: ((إن هذا الانخفاض في عائدات مبيعات الفنون الجميلة (بما يشمل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو والتركيبات الفنية والرموز غير القابلة للاستبدال NFT)، يخفي رقماً قياسياً مطلقاً للأعمال التي صودق على بيعها في المزادات (763 ألفاً)، بزيادة 5 %، مع ارتفاع كبير في المزادات التي تقل عن ألف دولار (423 ألف مزاد)، وزيادة بنسبة 285 % في المبيعات عبر الإنترنت)).

وأضاف: لقد تحولت السوق بشكل واضح إلى الإنترنت، مدفوعة بالمشترين الجدد الذين انخفض متوسط أعمارهم من 63 إلى 41 عاماً خلال 22 عاماً، حتى بالنسبة لدور المزادات التي كانت تُظهر تردداً في الانتقال إلى النسق الرقمي، وباتت تتنافس في المزادات الإلكترونية على حساب المبيعات الحضورية، التي رأى أنها ((محكومة بالزوال)).

وأوضح إيرمان أن المبيعات ((شهدت طفرة متجددة في آسيا، لكنها انخفضت في الغرب، حيث تراجعت المزادات التي تزيد قيمتها على 50 مليون دولار)). ويأتي الفن الحديث (الفنانون المولودون بين عامي 1860 و1919) في المرتبة الأولى بنسبة 40 % من إجمالي المبيعات، يليه فن ما بعد الحرب (1944-1920) بنسبة 25 %، والفن المعاصر (بعد عام 1945) بنسبة 17 %، والفن القديم (قبل عام 1759) بنسبة 9 %، وفنون القرن التاسع عشر (1859-1760) بنسبة 8 %.

لا تزال السوق الأمريكية رائدة في هذا المجال، مع مبيعات بلغت 5,2 مليارات دولار (بتراجع 28 % عن العام السابق بسبب نقص المجموعات الخاصة الكبيرة).

وعادت الصين التي احتلت المرتبة الثانية إلى أدائها قبل جائحة ((كوفيد 19))، مع 4,9 مليارات دولار (بازدياد نسبته 4 %)، مع تعزيز هونغ كونغ موقعها كمعقل القوة الناعمة الصينية. وفي الدول الآسيوية الأخرى، كانت الفوارق قوية، فقد تراجعت إيرادات المزادات في اليابان بنسبة 22 %، وفي كوريا الجنوبية 49 %، في حين سجلت الهند رقماً قياسياً لإيرادات المزادات بلغ 152 مليون دولار (+76 %)، وكانت المبيعات مدفوعة بشكل رئيسي بالأسماء الهندية الكبرى في القرن العشرين.

ومع 1,8 مليار دولار (بتراجع 15 %)، بقيت المملكة المتحدة في المركز الثالث، مع تراجع مستمر منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتبقى فرنسا، التي بلغ إجمالي إيرادات المزادات فيها 875 مليون دولار (-11 %)، في المركز الرابع، مع زيادة كبيرة في عدد الأعمال المباعة (بازدياد قارب 80 % مقارنة بالسنوات (2014-2011)، تلتها ألمانيا (372 مليون دولار)، وإيطاليا (197 مليون دولار)، وسويسرا (125 مليون دولار) التي سجلت نتائج ((مستقرة))، وبلجيكا (69 مليون دولار)، وإسبانيا (27 مليون دولار)، التي ارتفعت بنسبة 21 و31 % على التوالي.

وشهد عام 2023 صعوداً قوياً للفنانات في المزادات، وقد دخلت خمس منهن قائمة أفضل 50 فناناً في العالم: يايوي كوساما (189,7 مليون دولار)، جوان ميتشل (112,6 مليون دولار)، جورجيا أوكيف (56,2 مليون دولار)، لويز بورجوا (50,2 مليون دولار) وسيسيلي براون (46,6 مليون دولار).

وقد تضاعف عدد المعاملات المتعلقة بهن ثلاث مرات خلال عشر سنوات. ويبلغ عدد الأعمال التي فاقت قيمتها مليون دولار 206 أعمال، مقارنة بـ80 عام 2013.

واحتلت يايوي كوساما المرتبة الثامنة عالمياً بين رينيه ماغريت (المركز السابع)، وغوستاف كليمت (المركز التاسع)، خلف بابلو بيكاسو (1973-1881)، وجان ميشال باسكيا (1988-1960)، وتشانغ داتشيان (1983-1899)، وغيرهارد ريختر (1932) وأندي وارهول (1987-1928) وكلود مونيه (1926-1840)، وقبل تشي بايشي (1957-1864).

وشهد العام الماضي أيضاً ترسيخ مكانة الـ((إن إف تي)) (الرموز غير القابلة للاستبدال، وهي شهادات توثيق رقمية)، في المتاحف، حيث ((تصبح منتجات مشتقة طبيعية، كما الحال في المتحف البريطاني أو متحف اللوفر))، بحسب إيرمان.

بعد تسجيل انخفاض كبير في الـ((إن إف تي)) عام 2022 بعد انهيار العملات المشفرة، انتعش سوق هذه الأعمال ليسجل 22,7 مليون دولار (+64,6 %).