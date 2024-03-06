الفنون في دبي.. قيم جمالية ووظائف حياتية وأدوار علاجية

ترسم دبي خريطة مسارات نوعية فريدة لصنوف الفنون، تعزز معها قيمتها وأدوارها الحياتية، بجانب وظائفها الجمالية، وذلك عبر مبادراتها وفعالياتها المتنوعة في هذه العوالم، إذ تكرس وترسخ ثقافة تعزيز قدرة الأنماط الإبداعية المتنوعة على أداء أدوار إيجابية فاعلة في حياة الناس، ويبرز في الصدد الفن التشكيلي والمفاهيمي، حيث نجد مؤسسات عديدة، ومن بينها جهات حكومية عديدة في دبي، إضافة إلى الكثير من المؤسسات الخاصة والفنانين، يتبنون مبادرات نوعية، بجانب إطلاق الكثير من الأعمال المتخصصة، لجعل الفن يؤدي أدواراً حيوية في علاج الكثير من الأشخاص، حيث يبث فيهم الإيجابية والتحفيز والقدرة على التأمل والشعور بالراحة، ويغني الفن فرص الشفاء وتحسين الصحة العقلية والجسدية والنفسية، متجسداً بوصفه ممارسات عملية إبداعية تتضمن استخدام الفنون المختلفة لتحسين الحالة المزاجية للأشخاص، ليجعل هؤلاء الأشخاص يعنون بالتركيز على العمل الفني ونسيان المشكلات التي يعانون منها.

وفي هذا السياق، يؤكد الفنان السوري فادي يازجي، أهمية المبادرات والتوجهات التي تهتم في هذا المجال، والتي تحضر بدبي بشكل مؤثر، مشيراً إلى أن الفن علاج؛ لأنه يسجل يوميات الفنان والأحداث التي يتعرض لها، كمن يمتلك دفتر مذكرات يكتب فيه يومياته، ولأن الفنان خلال تلك العملية يخرج ما بداخله بشكل واعٍ أو غير واعٍ بحيث يتمكن من تطهير روحه من كل ما تعلق بها من صعوبات وتحديات ومشاعر مختلفة.

الألوان

وقال: ((من خلال تجربتي الشخصية فإن الألوان التي يستخدمها الفنان مهمة جداً، وتعبر عن الحالة النفسية له، وبالنسبة لي فهي تجعلني أخفف المعاناة عن نفسي وعن الآخرين، ويساعدني الفن على الاستمرار في سرد تفاصيل الحياة اليومية، وأحاول من خلاله التعبير عن مشاعري وتنظيف ما بداخلي)).

وأشار يازجي إلى أن أعماله تعتبر نوعاً من القراءة لما يحدث حوله، ينقلها للآخرين ليتعرفوا إليه عن كثب.

قضية

بدوره، أوضح الفنان التشكيلي الفلسطيني ساهر نصار أن الفن تشكيل لوجهة نظر حول قضية معينة أو غضب ما، وعلاج غير مباشر لحالة الفنان.

وتابع: ((العمل الفني يجسد شعوراً وحالة معينة نعبر عنها في لوحاتنا ونفرغ طاقة كانت موجودة بداخلنا، وفي الوقت ذاته عندما ننتهي من العمل ونراه في شكله النهائي تعود لنا الصورة الأولية التي بسببها قمنا بالعمل من الأساس فيعود لنا ذلك الشعور من جديد، وهي عبارة عن دائرة مفرغة من مختلف الطاقات السلبية والإيجابية)).

وأضاف نصار: ((خلال عملنا كفنانين نتساءل: هل العمل الفني لمعالجة أنفسنا ومشاعرنا أم لمعالجة قضية في المجتمع؟ هناك فنانون يعتبرون الفن تجربة شخصية روحية، وبالنسبة لي هي تجربة غضبية أعبر فيها عن حالة من المأساة والاعتراض على أمور تحدث في الواقع، ولا أرغب بها، فأجسدها في العمل، وأنقلها من داخلي للآخرين وأشركهم في الحالة وكأنني أشاركهم همومي، وكلنا نعرف تماماً أن مشاركة الهموم مع الآخرين تخفف جداً من وقعها على النفس)).

وأضاف: ((أعمالي مليئة بالقصص، وتفتح مواضيع مع الآخرين، وفيها سرد، وهذا السرد يعيدني للمأساة الأولى وحالة عدم الرضا التي كنت فيها خلال قيامي برسم اللوحة، ولدي لوحة في المعرض بعنوان ((حصار)) شكلها جميل تتضمن لعبة أطفال في محل ألعاب)).