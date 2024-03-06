أحمد بافضل يروي فرائد الثقافة الإماراتية بأبجديات فوتوغرافية سريالية وواقعية

يجمع المهندس والفنان الرقمي أحمد بافضل الواقع بالخيال ويحمل موهبة التصوير ليعزز مهاراته وقدراته الفنية ويبرز جماليات الثقافة الإماراتية وتراثنا العربي الأصيل، ويستخدم الأساليب المختلفة، كالتلاعب الرقمي بالصور، وذلك بعد تخرجه في كلية الهندسية المدنية، حيث وجد شغفه الحقيقي في عالم الفن الرقمي والتصميم الجرافيكي.

((البيان)) التقت المهندس والفنان أحمد بافضل الحاصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة الشارقة، الذي بدأ رحلته الفنية خلال دراسته الجامعية، ويقول: ((أعمالي الفنية تتميز بالجمع بين الواقع والسريالية، حيث أستخدم السيريالية وسيلة لترجمة أفكاري ومشاعري إلى صورة مرئية، وتتسم أعمالي بالعمق والجاذبية، وتحكي قصصاً تتجاوز حدود الزمان والمكان)).

وفي حديثه عن الهندسة والفنون يقول: ((الهندسة والفن ليسا متناقضين، بل متكاملان، حيث أستخدم معرفتي الهندسية في بناء الأشكال والتناسبات الدقيقة في أعمالي الفنية، وفي الوقت ذاته، يتيح لي الفن حرية التعبير والابتكار، كما أن الجمع بينهما يثري تجربتي الشخصية والمهنية، ويعزز من قدرتي على الابتكار)).

كما يؤكد بافضل أهمية الورش التي يقدمها، فهي تركز على دمج التصوير الفوتوغرافي بالتصميم، لخلق أعمال تشبه معرض ((الحكمة عبر الزمن))، ويقول: ((الفئة المستهدفة من الورش هم أولئك المهتمون بالفن والتصميم، والهدف من هذه الورش إتاحة الفرصة للمشاركين للتعبير عن أنفسهم وتعلم أسلوبي الفني، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية)).

وأضاف: ((كل عمل فني أقوم به يحمل جزءاً من روحي، ولكن عمل ((أزهار البدايات)) الذي يمثل الربيع يحتل مكانة خاصة في قلبي، وقد استغرق مني وقتاً وجهداً كبيرين، لكنه يمثل الأمل والتجدد الذي يلهمني دائماً)).