نهيان بن زايد يتوج محمد الوادعي ببيرق «شاعر المليون»

توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشاعر السعودي محمد آل مداوي الوادعي ببيرق الشعر في الأمسية الختامية من الموسم الحادي عشر لبرنامج ((شاعر المليون))، وقدمها الإعلاميان سعود الكعبي وميثا صباح.

حضر التتويج اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعبدالله مبارك المهيري المدير العام لهيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وجمع غفير من عشاق الشعر النبطي وذلك في مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

منافسات

وبعد تنافس خمسة سعوديين وكويتي في اللقب ضمن فعاليات الحلقة الختامية التي بثت تفصيلاتها أول من أمس عبر قناتي أبوظبي وبينونة ظفر باللقب محمد آل مداوي الوادعي، من المملكة العربية السعودية، وحل في المركز الثاني عامر محمد بن مبشر، وجاء مبارك بن مدغم الأكلبي في المركز الثالث، وأحرز عبدالله حنيف اليامي المركز الرابع، وجاء صلاح بن ضاحي الحربي في المرتبة الخامسة، من المملكة العربية السعودية وحصل فيصل عبيريد العازمي من الكويت على المركز السادس.

وبهذه المناسبة قال اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي ((نثمن الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لبرامج صون الأدب الشعبي التي تعزز وترسخ قيم الإبداع في مسيرة الشعر، للإسهام في مضي أبوظبي قُدماً في مسيرة رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الثقافة، وتأصيل الموروث ونقله للأجيال واحتضان المبدعين وتقديم المتميزين من الشعراء والاحتفاء بالمنجز الشعري بعيداً عن الربح والخسارة)).

وهنأ الشعراء الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة في برنامج شاعر المليون، وجميع الشعراء المشاركين في الموسم الحادي عشر، مشيراً إلى أن نجوم الموسم الـ48 هم نخبة من خريجي هذا البرنامج وما حققوه من إنجاز شعري يعزز إيصال الرسائل الهادفة من الشعر لمجتمعاتهم وللعالم أجمع، فالشعر رسالة تسامح ومحبة وسلام ولغة مشتركة بين الشعوب.

وقدم عبدالله مبارك المهيري خالص التهاني للشعراء بما حققوه من إنجاز شعري يضاف إلى سجل ((شاعر المليون)) الذي يندرج ضمن دور إمارة أبوظبي الكبير في دعم الحركة الثقافية والتراثية، وتقدير شعراء النبط، وتثمين عطائهم.

وأوضح أن البرنامج من انطلاق موسمه الأول في سنة 2006 وحتى موسمه الحادي عشر في سنة 2024 سجل في قائمة الـ100 الأولية أكثر من 1200 شاعر من أصل أكثر من 15000 شاعر وشاعرة قابلتهم لجنة التحكيم بشكل مباشر في جولاتها التمهيدية، كما قدم 528 شاعراً من 20 دولة عربية وغير عربية، نحو 1500 قصيدة في البث المُباشر في مسرح شاطئ الراحة ما بين قصيدة رئيسة مُجاراة، وذلك عبر 167 حلقة بث مباشر.

وحصل الوادعي على 76 درجة في المركز الأول وجائزة قدرها 5 ملايين درهم ولقب شاعر المليون، وحل في المركز الثاني عامر محمد بن مبشر بحصوله على 57 درجة وجائزة مالية 4 ملايين درهم، فيما جاء مبارك بن مدغم الأكلبي في المركز الثالث وحصل على 56 درجة وجائزة 3 ملايين درهم، وأحرز عبدالله حنيف اليامي المركز الرابع بـ((55)) درجة وجائزة قدرها مليونا درهم، وجاء صلاح بن ضاحي الحربي في المرتبة الخامسة بجمعه 53 درجة وجائزة مليون درهم، فيما حصل فيصل عبيريد العازمي على 53 درجة في المركز السادس وجائزة 600 ألف درهم.