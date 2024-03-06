أديبات الإمارات ينثرن إبداعاتهن في «مسقط للكتاب»

تنثر مبدعات الإمارات روائعهن في عالم الكتابة ومؤلفاتهن في مختلف المعارض العربية والأسواق المحلية والعالمية، وينقلن تجاربهن في عالم الكتابة إلى أوسع قاعدة من الجمهور عبر المشاركة في معارض الكتب المتنوعة في الداخل والخارج، وكان آخرها معرض مسقط الدولي للكتاب 2024، الذي اختتمت فعالياته أخيراً، وتألقت خلال فعالياته كاتبات إماراتيات متميزات سعين لإبراز الثقافة الإماراتية، وتعزيز التواصل الثقافي والفكري بين الأجيال من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الأدبية والمعرفية التي كتبت بأقلامهن.

وقد امتازت إصدارات الكاتبات بالتنوع والإبداع، من الروايات الشيقة والمقالات الهادفة. وقد تطرقن إلى موضوعات مختلفة تهم القارئ العربي، مثل الأخلاق والقيم والمجتمع والثقافة والتطوير الذاتي وتفاصيل الحياة.

ونجحت الكاتبات في الحصول على الأضواء والتميز بمؤلفاتهن من خلال الإقبال الكبير من قبل الزوار والمهتمين بالثقافة الإماراتية، حيث أشادوا بجودة الكتابة والمحتوى والتصميم.

وقد عبرت فاطمة البلوشي عن فخرها بكونها كاتبة إماراتية تمثل قوة وإمكانية المرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات في شتى المجالات، ومدى التطور الذي وصلت إليه، وقالت: نفخر بنشر صورة مشرفة للمرأة الإماراتية المثابرة والطموحة عبر الوجود في مختلف الفعاليات الثقافية.

وذكرت المؤلفة عائشة الظاهري أن مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب هي الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن المعرض وما يحتويه والإقبال الكبير الذي يحظى به كل ذلك يشكل دافعاً قوياً لكل كاتب بأن يستجمع قواه وإلهامه كي يسكبه بين السطور والكلمات وينثره في أرجاء المعرض، منوهة بأن كتاباتها تعكس العادات الجديدة في المجتمع العربي وتأثيرها في الفكر.

وأكدت الكاتبة فائقة آل علي حرصها الدائم على الحضور والمشاركة في معارض الكتب لتتمكن من نشر إبداعاتها للعالم، وقالت: أحاول في كتاباتي الجمع بين الواقع والخيال كي أتمكن من إيصال أعمالي الأدبية لكل فئات القراء وأنشر الفكر الثقافي وأعكس بصمتي عبر كتبي ومؤلفاتي.

وقد عبرت الكاتبات عن سعادتهن بالمشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2024، وختمن بشكر القائمين على المعرض على حسن الاستقبال والتنظيم، وقد أعربن عن أملهن في مواصلة الكتابة والنشر والمشاركة في المناسبات الثقافية الأخرى.