موسى نداي: شرودر منحني فرصة العمر

أكد السنغالي موسى نداي، لاعب النصر أن المدرب الهولندي ألفريد شرودر منحه فرصة العمر، عندما دفع به ضمن التشكيلة الأساسية، منذ توليه مهمة تدريب الفريق قبل 3 أشهر، مشيراً إلى أنه تعامل مع هذه الفرصة بالمثل القائل ((الفرصة تأتي مرة واحدة في العمر))، وبذلك تمسك بها، وحاول إظهار جانب من قدراته، التي تؤكد جدارته بارتداء قميص العميد، ولأنه يمتلك ثقة كبيرة بنفسه وبإمكاناته شدد نداي على أن تألقه في المباريات الأخيرة لن يكون الأول ولا الأخير، بل مجرد بداية.

وانضم نداي، الذي تم اختياره أفضل لاعب في الجولة 14، للنصر مطلع الموسم الحالي قادماً من نادي جراف دي داكار، بعد أن لعب لمنتخب السنغال تحت 20 عاماً ومنتخب ((أسود الترانغا)) للمحليين، الذي توج معه بكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين أمام الجزائر العام الماضي. شارك نداي (20 عاماً) في 10 مباريات مع النصر في جميع المسابقات، منها 9 تحت قيادة شرودر، بينها 7 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، سجل خلالها هدفاً واحداً، كان في شباك الجزيرة في الجولة 14، إضافة إلى مساهمته في صناعة 3 أهداف، آخرها تمريرته الحاسمة لزميله البرتغالي أيوري ميديروس، الذي سجل منها هدف الفوز الوحيد أمام بني ياس في الجولة الماضية.

تألق

بدأ نجم نداي يسطع في سماء النصر مع المدرب شرودر الذي اكتشف موهبته ومكانته كلاعب وسط متميز قادر على تقديم الإضافة للفريق، حيث لم يحصل نداي على أي فرصة للعب مع المدرب السابق الصربي غوران، وشارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول، قبل التعاقد مع شرودر، كانت حينها تحت قيادة الإيطالي فابريزيو كاماراتا، مدرب فريق تحت 21 عاماً، الذي تولى تدريب النصر مؤقتاً، ودفع به أمام اتحاد كلباء في الجولة الثامنة.

وقال نداي، الذي حرص على توجيه الشكر لزملائه لدورهم في اختياره أفضل لاعب في الجولة 14، في تصريح لـ((البيان)): ((هذا الأمر ليس بغريب على المدرب شرودر، الذي منح الفرصة لجميع اللاعبين الشباب، منذ تعيينه مدرباً لنا، ويحرص على منحنا الثقة باستمرار لتقديم أفضل ما لدينا على أرضية الملعب، نحن ندين له بتطور الأداء الجماعي للفريق، وبتحسن نتائجنا، أشكره كثيراً، منذ مجيئه، يمنحني الثقة ويشجعني وأعطاني فرصة عمري، لأقدم نفسي وأثبت إمكاناتي)).

وأضاف: ((ليس من السهل أن تكون لاعباً أساسياً في التشكيلة، لأن الفريق يملك العديد من اللاعبين المتميزين في جميع المراكز، ومن الجيد أن يحظى اللاعبون الشباب بفرصة اللعب، وبالنسبة لي مباراة الجزيرة كانت انطلاقة جيدة، وعكست جانباً من قدراتي، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن دائماً، وأقدم المزيد خلال المباريات المقبلة)). وتابع: ((أشعر بتطور مستواي بفضل المدرب أولاً، وثانياً بفضل الـتأقلم مع أسلوب الفريق وطريقة لعبه، نحن في النصر عائلة واحدة، والأجواء طيبة للغاية، ما يحفزنا لتقديم أفضل ما لدينا)).

طموح

وكشف نداي عن طموحه مع النصر قائلاً: ((أطمح للفوز بالألقاب مع الفريق، عندما جئت إلى هنا علمت أن النصر أحد أبرز الأندية الإماراتية، ويملك في رصيده تتويجات عديدة، كان خبراً ساراً بالنسبة لي، لأني شغوف بتحقيق الألقاب، لقد اعتدت على تحقيقها، وأتطلع لمواصلة ذلك مع النصر)).

وحول ما إذا كان تلقى عروضاً أخرى قبل التوقيع للنصر قال نداي: ((أنا فخور بالتتويج بلقب كأس أفريقيا للمحليين مع منتخب السنغال العام الماضي، هذا التتويج الرائع في مسيرتي فتح لي آفاقاً جديدة في مسيرتي، وتلقيت إثره بعض العروض من الدوري التركي، ومن ناديين فرنسيين هما مونبيليه ورين، و لكنني تـأخرت في اتخاذ القرار حتى أغلق باب الميركاتو في أوروبا، في تلك الأثناء تلقيت عرض النصر)).

وأوضح نداي أنه لم يكن يعرف الكثير عن الكرة الإماراتية قبل الانتقال للنصر، ولكنه تفاجأ بمستوى الدوري فنياً وتنظيمياً ووجود الكثير من اللاعبين المتميزين، وهو ما منحه شعوراً أن اختياره للنصر كان قراراً صائباً.

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