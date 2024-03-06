دبا الحصن يفجر مفاجأة ويسقط الشارقة في دوري اليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
في مفاجأة كبيرة تلقى فريق كرة اليد بنادي الشارقة حامل لقب دوري رجال اليد الخسارة الأولى له منذ عام 2022 ببطولة دوري رجال خلال الجولة الثامنة بالدور التمهيدي للبطولة، وجاءت الخسارة أمام فريق دبا الحصن بنتيجة 23 - 24، وتوقف رصيد الشارقة عند 22 نقطة واستمر على قمة البطولة، على بعد نقطتين من شباب الأهلي الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة عقب فوزه العريض على فريق العين بنتيجة 34 - 25.
وجاءت الخسارة الأولى لفريق الشارقة حامل لقب البطولة لـ7 مواسم على التوالي أمام مضيفه فريق دبا الحصن (24 ـ 23) في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من إياب الدور التمهيدي لدوري أقوياء اليد 2023 ـ 2024، والذي أقيم على صالة نادي مليحة، ونجح فريق دبا الحصن في إنهاء الشوط الأول لصالحه (13 ـ 12)، بهذا الفوز تقدم فريق دبا الحصن للمركز السادس بفارق الأهداف عن الوصل السابع ولكل منهم 12 نقطة.
وسيحل فريق الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي لحساب الجولة التاسعة يوم غدٍ في معركة الصدارة.
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