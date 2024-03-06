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دبا الحصن يفجر مفاجأة ويسقط الشارقة في دوري اليد

3/6/2024 7:54:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في مفاجأة كبيرة تلقى فريق كرة اليد بنادي الشارقة حامل لقب دوري رجال اليد الخسارة الأولى له منذ عام 2022 ببطولة دوري رجال خلال الجولة الثامنة بالدور التمهيدي للبطولة، وجاءت الخسارة أمام فريق دبا الحصن بنتيجة 23 - 24، وتوقف رصيد الشارقة عند 22 نقطة واستمر على قمة البطولة، على بعد نقطتين من شباب الأهلي الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة عقب فوزه العريض على فريق العين بنتيجة 34 - 25.

وجاءت الخسارة الأولى لفريق الشارقة حامل لقب البطولة لـ7 مواسم على التوالي أمام مضيفه فريق دبا الحصن (24 ـ 23) في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من إياب الدور التمهيدي لدوري أقوياء اليد 2023 ـ 2024، والذي أقيم على صالة نادي مليحة، ونجح فريق دبا الحصن في إنهاء الشوط الأول لصالحه (13 ـ 12)، بهذا الفوز تقدم فريق دبا الحصن للمركز السادس بفارق الأهداف عن الوصل السابع ولكل منهم 12 نقطة.

وسيحل فريق الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي لحساب الجولة التاسعة يوم غدٍ في معركة الصدارة.

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