أسبوع النزال الإماراتي يخطف الأضواء في البرازيل

خطف أسبوع النزال الإماراتي في البرازيل الذي نظمته شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)،، الأضواء وحقق نجاحاً كبيراً، في فعالياته الثلاث؛ بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، والنسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم (3 ADXC)، ومحاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة.

وشكل حضور صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، لفعاليات أسبوع النزال، خير دليل على التزام دولة الإمارات بتعميق العلاقات الوطيدة التي تجمعها مع البرازيل تحت مظلة الرياضة.

وأشاد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، بالإقبال الكبير من اللاعبين واللاعبات والجماهير على المشاركة والحضور لفعاليات أسبوع أبوظبي للنزال في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، مشيراً إلى عمق العلاقات بين الإمارات والبرازيل على كافة المستويات وفي كافة المجالات. وقال: ((أسبوع النزال في البرازيل مبادرة جديدة تعتبر امتداداً لمبادراتنا بتنظيم بطولات عديدة حول العالم كل عام، ونتوجه بالشكر في إلى سفارة الدولة في البرازيل التي لم تدخر جهداً في التعاون مع فريق العمل هناك للخروج بالحدث في أبهى صورة)).

وأضاف: ((هذه المبادرة التي تتضمن على 3 بطولات؛ بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، ومحاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، والنسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم (3 ADXC)، هي الأولى من نوعها على هذا المستوى، وثقتنا بلا حدود في نجاحها، وسنكرر تلك التجربة في دول أخرى للمضي قدماً في تحقيق نفس الأهداف، وكذلك لإتاحة الفرصة لأبناء الإمارات في المشاركة واكتساب الخبرات الدولية اللازمة)).

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: ((سعداء بإطلاق بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة في البرازيل للمرة الأولى في تاريخها، ما يعكس النمو المتواصل لهذه البطولة وتميزها على المستوى العالمي، ونتطلع إلى تنظيم مزيد من النسخ في مختلف أنحاء العالم، ومواصلة التعاون المثمر مع البرازيل في سياق جهودنا لتعزيز انتشار البطولة عالميا، وشهدت النسخة مشاركة أبطال رياضيين على مستوى رفيع من الخبرة والمهارة قدموا لجمهورها تجربة فريدة ومشوقة، وتأتي نجاحاتنا المتتالية تتويجاً لجهودنا المبذولة لتطوير الرياضة الإماراتية وثمرةً للتوجيهات والدعم الشامل من عبد المنعم الهاشمي)).

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