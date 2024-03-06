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قرعة جائزة النمسا الكبرى للجودو اليوم

3/6/2024 7:54:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد مدينة لينز النمساوية اليوم قرعة بطولة الجائزة الكبرى للجودو التي يستضيفها اتحاد النمسا للجودو وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو (عبر تقنية الفيديو).

وتنطلق البطولة يوم غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة 559 لاعباً ولاعبة من 81 دولة من بينها 5 دول عربية وهي: الإمارات، البحرين، السعودية، المغرب وفلسطين بعد اعتذار مصر، حيث تشارك كل الدول العربية بعدد 18 لاعباً ولاعبة.

تحضير

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 3 لاعبين هم كريم عبد اللطيف الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم للخفيف المتوسط الذي يشهد مشاركة 57 لاعباً من اللاعبين المصنفين، واللاعب جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، فيما واصل البقية معسكرهم الخارجي مواصلة لاستحقاقاتهم القادمة خلال الفترة المقبلة التي تشهد مشاركة منتخبنا في بطولة العالم للجودو في مايو 2024، في أبوظبي والتي تمثل ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو الكبرى المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وكانت بعثة منتخبنا قد انضمت أمس لمنتخبات البطولة، وبدأت على الفور تدريباتها بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف الذي سيشارك في قرعة البطولة، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتبدأ عقب مراسم القرعة عملية الميزان الرسمية للاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات اليوم الأول لفئة الوزن الخفيف للجنسين، وسيكون ظهور منتخبنا في اليوم الثاني للبطولة المخصص للوزن الخفيف المتوسط الذي يشارك فيه اللاعب كريم عبد اللطيف وفي ختام البطولة نشارك بلاعبين في منافسات الوزن الثقيل.

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