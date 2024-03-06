شما الطواش تهدي «الجوارح» كأس حتا للقدرة

توجت الفارسة شما عبدالعزيز الطواش، من إسطبلات الجوارح، بلقب سباق كأس حتا للقدرة، المخصص للإسطبلات الخاصة، الذي أقيم لمسافة 101 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وحلقت البطلة باللقب بعد محافظتها على الصدارة في المراحل الأخيرة على صهوة الجواد ((لازيك دي فيغنولس)) لإسطبلات الجوارح، مسجلة زمناً قدره 3.28.10 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد ((تيام)) لإسطبلات TNT، مسجلاً زمناً قدره 3.29.47 ساعات، وحقق المركز الثالث الفارس الأورغوياني فيدريكو فرانسيسكو على صهوة الجواد ((إتش سي نيل)) لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 3.29.52 ساعات.

تتويج

وبعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، كما حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، والمركز الثاني 180.000 درهم، والمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس حتى المركز العاشر حصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

وأشاد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بالمشاركة المميزة والمنافسة القوية التي شهدها كأس حتا للقدرة، ما أثمر عنه اعتلاء منصة التتويج أبطال جدد، الأمر الذي يعكس مدى تطور هذه الرياضة العريقة، مشيراً إلى أن سباقات الإسطبلات الخاصة للملاك المواطنين تعد من الفئات المهمة التي تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأسهم هذا الاهتمام الكبير في ظهور إسطبلات جديدة على منصات التتويج.

من جانبها أعربت البطلة شما عبدالعزيز الطواش عن بالغ سعادتها بنيل اللقب الأول في مسيرتها، وأضافت أنها تتطلع إلى تحقيق إنجازات خارجية في المستقبل وتمثيل الإمارات في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن السباق لم يكن سهلاً، خاصة في المرحلة الأولى، إلا أنها تمكنت من انتزاع الصدارة وتوسيع الفارق في المراحل الأخيرة. وتوجهت الطواش بالشكر إلى والديها على الدعم، وإلى طاقم إسطبلات الجوارح، مؤكدة أن إنجازات الموسم الحالي تعد خطوة أولى وحافزاً نحو مزيد من الألقاب في المستقبل القريب.

ويسدل الستار اليوم على موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة عبر كأس المدربين لمسافة 119 كلم، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة مثيرة بين أقوى الإسطبلات التي يسعى مدربوها لوضع بصمة قوية في ختام الموسم.

وحققت اللقب في النسخة الماضية بثينة الرضا على صهوة ((نيمو)) لإسطبلات جميرا، بينما حل وصيفاً الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة ((واترلي سيلتي)) لإسطبلات البوادي.

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