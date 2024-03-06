«دولية فزاع للقوس والسهم» تختتم اليوم

يسدل الستار مساء اليوم على النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم والتي تكشف عن هوية آخر المتأهلين للمشاركة في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2014)).

وفي أبرز مشاهد بطولة القوس والسهم فقد أثبت الأمريكي أريك بننت الذي يشارك مع منتخب بلاده في هذا الحدث العالمي أنه صاحب همة وملهم وأن ((لكل إرادة قصة)) متحدياً كل الصعاب، مؤكداً على استاد نادي دبي لأصحاب الهمم أن الطاقة الإيجابية هي المحرك الأساسي للتغلب على التحديات وكسر أي حواجز.

وأثبت البطل الأمريكي أنه حالة نادرة من الإرادة والتصميم، حيث يصوب بـ ((أسنانه)) بسبب البتر في ذراعه الأيمن، والذي لم ينل من عزيمته متخطياً كل الصعاب في لعبة القوس والسهم.

ويحلم اللاعب بالتأهل للمرة الخامسة إلى دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، حيث سبق له التواجد في 4 نسخ سابقة في بكين ولندن وريو وطوكيو.

وكشف أريك عن مشاركته للمرة الثانية في بطولة فزاع مؤكداً أنها من البطولات المهمة في خارطة رياضة ((أصحاب الهمم)).

وقال: سقف طموحاتي بلا حدود من أجل تحقيق هدفي المنشود وفق النهج المرسوم من الجهاز الفني للوصول إلى الغاية المبتغاة.

وأضاف: أتطلع للتواجد في بارالمبية باريس 2024، وخصوصاً أنني اجتهدت خلال التحضيرات لخوض مثل هذا التحدي المهم في وجود الأبطال النخبة بصورة مثالية لتحقيق هدفي المنشود.

وأبدى البطل الأمريكي إعجابه بدبي مبيناً أنها من المدن الجميلة وأنه حريص دائماً على التواجد في بطولة فزاع للقوس والسهم، التي تحمل قيمة كبيرة في بطولات أصحاب الهمم الكبيرة، وخصوصاً أنها من البطولات المهمة والمؤهلة إلى الدورات البارالمبية. وفي بطولة رفعات القوة فازت الصينية جينبينف شباو بذهبية أفضل رفعة وزن 55 كجم ((سيدات))، تاركة المركز الثاني للأوكرانية مارجانا شيفجون، فيما حلت التركية بصره دومان ثالثة.

وحصد الصيني يانج ذهبية وزن 54 كجم ((رجال))، فيما حل البطل الفيتنامي آن وصيفاً تلاه ديفيد من كازاخستان.

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