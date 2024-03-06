حمد العامري: العلاقة بين العين والنصر السعودي راسخة

قال حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي وشركاته، إن جميع المنتسبين لنادي العين محظوظون بالرعاية السامية والاهتمام الكبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، للنادي وشركاته الأمر الذي ظل يحفز كل المنتمين للعين على العمل وفقاً لرؤية واضحة وخطط استراتيجية راسخة أرسى معالمها سموه.

وأكد العضو المنتدب لنادي العين وشركاته، أن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ظل داعماً ومتابعاً لكافة العمليات الإدارية والتنظيمية وأكد على ضرورة توفير أسباب الراحة للجماهير وشدد على اعتماد أفضل الممارسات في آلية توزيع تذاكر المباراة الآسيوية لضمان حصص جماهير ناديي العين والنصر السعودي الشقيق.

وأبدى العضو المنتدب، كذلك تقديره العالي لمجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلّي آل معمر، في تواصلهم وتعاملهم الراقي والاحترافي، خصوصاً وأن العلاقة ما بين الناديين الكبيرين تعتبر راسخة وتاريخية.

وأوضح العضو المنتدب لنادي العين وشركاته، أن مقاطع الفيديو التي نشرتها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً والتي تضمنت مشاهد سلبية لاحتكاك أحد الجماهير مع البعض، بعد نهاية المباراة، سيطرت عليها الجهات الأمنية بمهنية عالية وتعاملت مع المتسبب بالصورة المطلوبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ومحاسبته كونه يمثل نفسه وليس جماهير العين ومحبي كرة القدم الإماراتية وظللنا في نادي العين نشدد رفضنا القاطع لكل أشكال الخروج عن النص وتعاوننا المطلق مع رجال الشرطة والنيابة العامة لمواجهة التصرفات غير المقبولة والظواهر السلبية.

ثناء

كما امتدح العامري، الاستراتيجية التي اعتمدتها شركة نادي العين للاستثمار في التعامل مع ملف توزيع تذاكر المباراة الآسيوية بين العين وشقيقه النصر السعودي، إضافة إلى التواصل المباشر مع أكثر من 15 ألف مشجع عيناوي حرصاً من النادي على إيصال التذاكر للجماهير العيناوية وذلك استناداً على قاعدة بيانات حضور المباريات إلى جانب الترتيبات المرتبطة باستقبال الأشقاء من جماهير نادي النصر في المدرج المخصص لهم على نحو رائع يعبر عن تقدير النادي لأشقائه ويجسد عمق العلاقة التي ظلت تربط الناديين.

وأكد العضو المنتدب لنادي العين وشركاته، عدم إرسال النادي وشركاته لأي دعوات مجانية أو القيام ببيع التذاكر لغير جماهير نادي العين ومحبي كرة القدم الإماراتية في الأماكن المخصصة لجمهور الزعيم، موضحاً في الوقت نفسه أن السبب وراء عدم توزيع التذاكر الخاصة بالمباراة الآسيوية في ليلة مباراة حتا يكمن في الحشود الكبيرة التي تواجدت قبل المباراة بساعات وأثناء المواجهة حول الاستاد لاقتناء التذاكر إذ تبين لنا حقيقة أن أغلب المتواجدين خارج الملعب ليسوا من مشجعي النادي فتقرر وقتها إلغاء قرار التوزيع.

وقال: إن طرح التذاكر للبيع عبر الرابط دون تحكم كان سيمكن تجار السوق السوداء من الاستيلاء على التذاكر، لذلك قررت الإدارة توزيع الحصة المقررة للعين وفقاً لآلية قاعدة بيانات حضور المباريات وأعضاء بطاقة عيناوي، بعد أن تواصلنا مع الأشقاء في إدارة نادي النصر السعودي وزودناهم برابط البيع المخصص لمدرج جماهير النادي الضيف في استاد هزاع بن زايد وفقاً للائحة المسابقة، وتم التنسيق عبر مكتب شؤون جماهير نادي العين ورئيس مجلس جماهير نادي النصر، وأكدنا على الجميع أهمية الحذر من التعامل مع تجار السوق السوداء، خصوصاً وأن بعض التذاكر التي يتم بيعها عبر القنوات غير الرسمية معرضة للتزوير.

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