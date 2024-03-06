دبي تثبت نجاح فكر أرتيتا وخطأ لاعبي أرسنال

لا تزال كرة القدم الإنجليزية، تتحدث عن رحلة أرسنال إلى دبي، والتي غيرت الفريق تماماً على صعيد الأداء والنتائج، بل أكدت وسائل إعلام إنجليزية ومنها صحيفة ((ذا ميرور))، إن الرحلة غيرت الموسم، وأثبتت صحة قرار ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وخطأ لاعبيه الذين كانوا يرغبون في البقاء في إنجلترا.

وأشارت ((ذا ميرور))، في تقرير خاص عن أرسنال، أن فرصة الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وصلت إلى طريق مسدود، قبل ذهاب أرتيتا ولاعبيه في أرسنال، بالإضافة إلى عائلاتهم، إلى دبي لقضاء عطلة منتصف الموسم، ومنذ عودتهم، كان ((الغانرز)) متحمسين للغاية، وأمتعوا الجميع، ووضعوا أنفسهم مرة أخرى في دائرة المنافسة على اللقب.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتلقى سلسلة هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى أن الفريق في المباريات السبع التي سبقت عطلة منتصف الموسم في دبي، حقق 3 انتصارات فقط، وسجل 10 أهداف، وبدا في حاجة ماسة إلى مهاجم جديد، ولكن وبشكل لا يصدق، ومنذ عودتهم من رحلة مشمسة استمرت أسبوعاً، فاز أرسنال بسبع مباريات متتالية في الدوري، وسجل 31 هدفاً، واستقبل 3 أهداف فقط، وتحدث ديكلان رايس لاعب الفريق عن هذا التحول، معترفاً أن دبي أصبحت نقطة تحول في موسمهم.

وكشفت الصحيفة أنه كانت هناك بعض الأصوات المعارضة في غرفة تبديل الملابس بشأن الذهاب إلى دبي، حتى أن بعض اللاعبين تساءلوا عما إذا كان من الأفضل البقاء في المنزل، وإعادة شحن طاقتهم، وأكدت ((ذا ميرور)) أنه إذا نجح أرسنال في الفوز باللقب هذا الموسم، فستكون الرحلة بمثابة إثبات أن أرتيتا عرف بالتحديد أين يمكن أن يعيد شحن طاقة وعقول لاعبيه.

وأوضحت ((ذا ميرور))، أن مدرب ((الغانرز)) أراد أن تصل بعض الأفكار الجديدة إلى لاعبيه ويعيد إليهم الهدوء، لذا حرص على دعوة جميع عائلات اللاعبين، وتمكن نجومه من قضاء بعض الوقت الممتع مع أحبائهم، كما لعب أرتيتا الغولف مع غابرييل مارتينيلي، ونشر صور الرحلة إلى حديقة الحيوان في دبي، وفي الوقت نفسه، رغب في رفع المستوى في التدريب، وكان قادراً على القيام بذلك بينما كان اللاعبون لا يزالون يستمتعون بوقتهم، ولذا كان من المؤكد أن رحلة أرسنال إلى دبي كانت نقطة فاصلة في بقية موسم الفريق.

وعمل أرسنال خلال رحلة دبي بلا كلل على إجادة اللعب بخط هجوم ضاغط مع إبقاء المنافسين في الخلف، وعمل مدرب الركلات الثابتة في أرسنال نيكولا جوفر، بجد في الجلسات ليس فقط لتحسين اللعب الهجومي ولكن أيضاً الدفاعي، إذ بعد أن استقبلت شباك أرسنال هدفاً واحداً فقط من ركلة ركنية في أول 14 مباراة، سمح بدخول 4 أهداف في المباريات الست قبل الرحلة.

وقال ديكلان رايس لصحيفة ((ذا ميرور)): ((أعتقد أنها كانت عودة رائعة من دبي منذ فترة عيد الميلاد بعد خسارة مباراتين على التوالي، وأعتقد أنه كان هناك الكثير من الحديث عندما قضينا عطلة الشتاء، وكان هذا الأسبوع بأكمله في دبي مجرد تركيز كامل على كريستال بالاس والفوز بتلك المباراة، واستعادة الزخم في طريقنا، ونبدو أقوياء وإيجابيين حقاً)).

ويحتل أرسنال حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ليفربول في الصدارة.

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