ريال مدريد يتأهل بصعوبة لدور الثمانية في دوري الأبطال بإقصاء لايبزج

تعادل فريق ريال مدريد مع ضيفه لايبزج الألماني بنتيجة 1/1، ليتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 65.

وسجل ويلي أوربان التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 68.

ولكن ريال مدريد ،صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري الأبطال برصيد 14 مرة، تأهل مستفيدا بفوزه بنتيجة 1/صفر في مباراة الذهاب بألمانيا.









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