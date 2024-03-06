ريال مدريد يتأهل بصعوبة لدور الثمانية في دوري الأبطال بإقصاء لايبزج

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعادل فريق ريال مدريد مع ضيفه لايبزج الألماني بنتيجة 1/1، ليتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.
وتقدم ريال مدريد بهدف سجله الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 65.
وسجل ويلي أوربان التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 68.
ولكن ريال مدريد ،صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري الأبطال برصيد 14 مرة، تأهل مستفيدا بفوزه بنتيجة 1/صفر في مباراة الذهاب بألمانيا.
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