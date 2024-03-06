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مانشستر سيتي يكرر فوزه على كوبنهاجن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

3/6/2024 7:54:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تفوقه على كوبنهاجن الدنماركي وهزمه بنتيجة 1/3، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وسجل الفريق الإنجليزي أهدافه الثلاثة في الشوط الأول بأقدام مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند في الدقائق 5 و9 و48.

بينما سجل محمد اليونسي الهدف الوحيد للفريق الدنماركي في الدقيقة 29.

وتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب لدور الثمانية لدوري الأبطال مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 1/3 في معقل الفريق الدنماركي.

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