مانشستر سيتي يكرر فوزه على كوبنهاجن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تفوقه على كوبنهاجن الدنماركي وهزمه بنتيجة 1/3، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.
وسجل الفريق الإنجليزي أهدافه الثلاثة في الشوط الأول بأقدام مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند في الدقائق 5 و9 و48.
بينما سجل محمد اليونسي الهدف الوحيد للفريق الدنماركي في الدقيقة 29.
وتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب لدور الثمانية لدوري الأبطال مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 1/3 في معقل الفريق الدنماركي.
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