الشعب الأمريكي يضع لمساته الأخيرة على المشهد الانتخابي، فالبيت الأبيض بيتهم، والرئاسة عقد إدارة الشؤون الوطنية لشخص مناسب من قبلهم، ويقول كلمته ليسمع من يستحق دعمه وتأييده ومن لا يستحق!

كان الثلاثاء كبيراً وحاسماً، أسقط تلك المتشبثة بصدفة قد تحدث، لم ينفعها تملق ((اللوبيات))، ولم تخدمها القضايا المرفوعة ضد ترامب، وحتى البارحة لم تتجاوز 15 في المئة من أصوات الجمهوريين، فالأغلبية الحاسمة لا تريدها، فمثل نيكي هيلي لا تصلح لقيادة الولايات المتحدة في مرحلة حساسة مثل هذه المرحلة، فأصبح الطريق ممهداً للرئيس السابق الذي نتمنى أن يتخلص من شوائب 2020 وأحقادها!

ترامب هو ((أحلى الأمرين)) عندما نقارنه بمنافسه جو بايدن، وقد أثبت بأنه قادر على تجاوز كل ((المصائد)) التي نصبت في طريقه، بالقانون وليس بألاعيب السياسة، أبطل أحكام القضاة المنحازين، وخاض الانتخابات الحزبية، وصوت له من الجمهوريين ضعف الديمقراطيين الذين صوتوا للرئيس بايدن، وجمع 14 ولاية حتى الآن مقابل فوز واحد لنيكي هيلي في العاصمة واشنطن.

وبايدن يخوض انتخابات حزبه بصفته الرئاسية قبل صفته الشخصية، ويعتبر المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي، وقد واجه في الثلاثاء الكبير امتناع نسبة كبيرة من أعضاء الحزب عن المشاركة في التصويت له، وكأنهم يقولون له ((أنت لا تمثلنا))، وهذا يعتبر في العرف الانتخابي إنذاراً مسبقاً لمن بيدهم صلاحية استبدال المرشح، فمازال هناك ثمانية أشهر، يمكن أن تسترجع خلالها الثقة بهذا الحزب، ثقة المنتمين إليه، أولئك الذين ابتعدوا عن الانتخابات الحزبية، وبالتأكيد سيبتعدون عن مراكز التصويت في انتخابات نوفمبر.

الشعب الأمريكي يرى ويسمع ويتلمس الحقيقة في كل شؤونه بعيداً عن توجهات الأحزاب وشركات العلاقات العامة، فهو الصوت الذي يعلو على كل الأصوات، وهو من يحسم الأمور، ومع ذلك قد يكون للدولة العميقة رأي آخر!