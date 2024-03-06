وحيدة خليل.. أم كلثوم البصرة

قبل عقد الأربعينيات من القرن العشرين كانت الأصوات الغنائية النسائية في العراق محدودة أو تكاد تكون معدومة لأسباب اجتماعية. في تلك الحقبة وتحديداً في عام 1928 أبصرت النور بمدينة البصرة جنوب العراق من ستصبح من رائدات الغناء والطرب في العراق، وتكتسح الساحة الغنائية بمجرد انتقالها إلى العاصمة بغداد وتعاونها مع ملحني وشعراء العراق الكبار آنذاك، ودخولها دار الإذاعة العراقية اللاسلكية.

الإشارة هنا إلى الفنانة المبدعة ((وحيدة خليل))، التي لا تزال أعمالها الغنائية تطرب الجمهور إلى اليوم، دون أن يخبو سحرها أو تبهت عذوبتها، فما قصتها؟ وكيف دخلت المجال الفني؟ وما أشهر أعمالها؟

اسمها الحقيقي ((مريم عبدالله جمعة))، وكنيتها ((أم حكمت)). ولدت ونشأت في حي الرباط الصغير بمدينة البصرة لأبوين عراقيين فقيرين سنة 1914، وتيتمت وهي صغيرة بوفاة والدها، فتولت والدتها رعايتها وتربيتها.

في سنوات طفولتها أولعت بسماع الأبوذيات والمواويل والأناشيد الدينية، كما قادها الشغف بالموسيقى والغناء إلى الاستماع إلى الفن العراقي الريفي، ولا سيما أغاني مطربي الريف الكبار مثل ((حضيري بوعزيز)) و((داخل حسن)) و((ناصر حكيم)) و((مسعود العمارتلي)).

وقتها كانت فرق الخشابة (فرق فنية تمارس نوعاً خاصاً من الفن العراقي دون نوتة وبالاعتماد كلياً على الدنباك والتصفيق الجماعي) منتشرة في البصرة والزبير وضواحيهما، فأقبلت على حفظ معظم أغاني تلك الفرق وترديدها في المنزل دون أي أداة موسيقية سوى ((دنبك)) فخاري صغير. وفي الوقت نفسه تعرفت وحفظت وتدربت على بعض من أشهر أغاني أم كلثوم وأسمهان وليلى مراد.







روت في حوار صحافي قديم أنها رافقت عائلتها في أحد الأعياد وهي صغيرة إلى متنزه خارج البصرة للترفيه، فشجعتها المناسبة والأجواء العائلية على أداء أغنية ((أنا بانتظارك)) لأم كلثوم بصوت وأسلوب أطرب الحضور، ولفت أيضاً أنظار متنزهين غرباء ومتطفلين، بدليل أن أحدهم لم يتمالك نفسه من الإعجاب بصوتها فأطلق من بعيد صيحة ((الله أكبر يا أم كلثوم البصرة)).

ورغم أن تلك الصيحة جعلتها تشعر بالخجل والحرج وتختفي وراء عباءتها السوداء، لكنها على ما يبدو خلقت لديها الدافع لتولي وجهها صوب العاصمة بغداد حينما اشتد عودها، بحثاً عن الشهرة والأمجاد ومزاملة أساطين الموسيقى العراقية، وهكذا حلت في بغداد الأربعينيات، وتمكنت بفضل موهبتها ودفء صوتها وعفوية أدائها والشجن الجميل المختزن في حبالها الصوتية وما اكتسبته من خبرات في أداء المواويل والأبوذيات الريفية الصعبة أن تجد لها موقعاً بارزاً ضمن المطربات اللواتي كانت بغداد تعج بهن في تلك الفترة، وكن يتنافسن على دخول الإذاعة وعلى لفت أنظار كبار الملحنين وأنظار أشهر شركات التسجيل، من أمثال صديقة الملاية وسليمة مراد ومنيرة الهوزوز، وغيرهن.

ولعل من الأمور الأخرى التي ساعدتها على شق طريقها بنجاح ذائقتها في اختيار النصوص الجيدة، وإدراكها المبكر لضرورة إعادة قراءة صوتها الريفي البصري عبر خلطه بمدنية بغداد وأناقتها، ناهيك عن إعجاب الموسيقار الراحل جميل بشير بأدائها وموافقته على تدريسها العزف على العود. ومما لا شك فيه أن علاقتها بقامة كبيرة مثل منير بشير فتحت الباب لتعاون ملحنين كبار معها، ولا سيما عباس جميل ومحمد نوشي وكاظم الحريري، وأيضاً شجع كبار كتاب النصوص الغنائية على اختيارها لتشدو بكلماتهم، ومنهم إبراهيم وفي، وإسماعيل جودت، وجبوري النجار، وسيف الدين ولائي.

ووحيدة خليل، التي اعتادت في أغلب تسجيلاتها لتلفزيون بغداد والكويت أن تظهر وهي مرتدية الزي العراقي المعروف بالهاشمي مع شال جميل على رأسها، رحلت عن دنيانا بهدوء في عام 1991، تاركة خلفها كنزاً من الأغاني الشجية الخالدة، منها: ((عليمن يا قلب تعتب عليمن))، و((سبحان إللي جمعنا بغير ميعاد))، و((حرت والله بزماني يا حسرتي))، و((هذا منو دق الباب))، و((أمس واليوم ما مروا علي))، و((أنا وخلي تسامرنا وحجينا))، و((خاله شكو))، و((هجع))، و((يا عزيز الروح يا بعد عيني))، و((صلوات الحلو فات))، و((بعد لا تقول نتلاقى))، و((جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى)).