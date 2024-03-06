كيف نحطم البحيرة المتجمدة؟

يقول لي صديق قرأ مقالي حول الأشخاص كثيري الشكوى الذي نشر منذ يومين، إنه لأول مرة يفكر بجدية ويحاول استعادة الحوارات التي تدور بينهم كأصدقاء حين يلتقون في نهاية الأسبوع في أحد المقاهي أو حتى حين يجمعهم لقاء في العمل أو في مكتب أحدهم، يقول دفعتني المقالة لأن أتأمل عما يدور حقيقة في لقاءاتنا، عن ماذا نتحدث؟ هل نشتكي أم لا ؟ أم أننا لا نشتكي لأننا ناجحون وسعداء ونعتقد أن هذه هي الحياة الصحيحة التي كنا نحلم بها في بداية شبابنا؟

هل ننظر إلى عملنا وجهدنا وتعبنا الذي نبذله وتكرار الأيام على ما هي عليه رغم ظروف المعيشة وصعوباتها على أنها جهاد فعلاً، أم أن الأمر غير ذلك؟ ثم هل الأفضل للناس حينما تلتقي أن تبدأ في بث همومها والحديث عن مآزقها لأصدقائها باعتبار أن هذه واحدة من مهام الصداقة أن نحملها همومنا ومتاعبنا ونعتبرها الطبيب النفسي المسؤول عن مسح آلامنا والبحث عن مخارج لنا، أم أن اللطف والذوق والإنسانية أن نجعل من هذه اللقاءات مساحة للتخفف والبهجة ومحاولة لفقدان ذاكرة التبرم والشكوى وصناعة ذاكرة أخرى عنوانها المسرة والبهجة وأحاديث خارجة عن سياق الثقل والكآبة؟

قلت بيني وبين نفسي: أظن أن هذا ما يجب أن تقودنا إليه الكتابة على أية حال، أن نطرح الكثير من الأسئلة على الأفكار التي نقرؤها وعلى أنفسنا وعلاقاتنا حتى لا تتحول الحياة التي نعيشها إلى بحيرة بايكال الروسية المتجمدة التي لا يمكن لأي قوة أن تكسر جليدها المتراكم، وأخذتني البحيرة إلى كافكا الذي كتب يقول ( إذا كان الكتاب الذي نقرأه لا يوقظنا بخبطة على جمجمتنا، فلماذا نقرأ الكتاب إذن؟ كي يجعلنا سعداء ؟ يا إلهي، كنا سنصبح سعداء حتى لو لم تكن عندنا كتب، والكتب التي تجعلنا سعداء يمكن أن نكتبها في أي وقت)!

على الكتاب أن يكون كالفأس التي تحطم البحر المتجمد في داخلنا، هذا ما يظنه كافكا وما أظنه أنا كذلك !.