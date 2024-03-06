«الثلاثاء السوبر» في الرئاسة الأمريكية!

اقترب ترامب وبايدن أمس أكثر من أي وقت مضى لترشح حزبيهما لمعركة الرئاسة.

سباق ((سوبر تيوزداي)) أي ((الثلاثاء الكبير)) تمت انتخابات تمهيدية في 15 ولاية أمريكية ذات 6 توقيتات زمنية مختلفة لحسم الاختيار الحزبي المبدئي للمرشح المختار في سباق الرئاسة الأمريكية.

في حالة بايدن، فهو لكونه الرئيس الحالي لم يواجه أي منافسة حزبية على مسألة الترشح.

أما الرئيس السابق دونالد ترامب فإنه فاز على منافسته الوحيدة في السباق الحزبي وهي السفيرة نيكي هايلي التي فازت عليه في ولايتين فقط وهي ولاية ((فيرمونت)) و((واشنطن العاصمة))، بينما تغلب عليها منذ بدء المعارك بما مجموعه 20 ولاية.

عقب فوزه قال ((ترامب)) إنه يرشح نفسه لإنقاذ البلاد من حكم بايدن وإدارته الذي وصفه بأنه أسوأ رئيس في التاريخ المعاصر)).

وقال ترامب إن أحوال الولايات المتحدة ساءت بشدة خلال السنوات الثلاث الماضية من حكم بايدن)).

ودلل ترامب على ذلك بقوله: ((في هذه السنوات غزت روسيا أوكرانيا، واعتدت (حماس) على إسرائيل، وأصبحت لدى إيران أموال تمول بها (حماس) و(حزب الله)، وارتفع معدل التضخم العام في البلاد، مما دمر أوضاع وأحوال الطبقة الوسطى الأمريكية)).

ولو نجا ترامب من أي أحكام قضائية من 92 تهمة أمام المحاكم المحلية، فإن الاحتمال الأرجح أن الرجل سيحصل على الترشح النهائي لحزبه في مؤتمر الحزب بعد 90 يوماً.

لم يفت ترامب أن يؤكد أمس دعمه الكامل لحرب إسرائيل الوحشية في غزة في الوقت الذي تصارع إدارة بايدن ليل نهار لإنجاز أي اتفاق اللحظة الأخيرة في القاهرة بين ((حماس)) وإسرائيل كي يقف في خطاب ((حالة الاتحاد)) ليعلن 3 أمور:

1. هجومه على روسيا مستضيفاً زوجه المعارض الروسي نافالني كضيفة شرف هذا الاجتماع.

2. أخبار سارة عن تحسن أداء البورصة الأمريكية.

3. إعطاء الأمل في إمكانية إنجاز اتفاق نهائي للسلام في غزة بعد ((إنهاء أي دور لحماس)).