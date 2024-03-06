الاقتصاد الفيتنامي الناهض يفقد بريقه

خلال معظم سنوات العقدين الأول والثاني من الألفية بدا الاقتصاد الفيتنامي متألقاً، بل عد من الاقتصادات الآسيوية الناهضة التي قد تتفوق على اقتصادات شريكاتها في رابطة ((آسيان)).

لكن جائحة كورونا تسببت في تراجعه خلال الأعوام 2019، 2020، و2021، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 4.4 % إلى 355.5 مليار دولار (مثلاً انخفضت صادرات القهوة وهي سلعة التصدير الرئيسية بنسبة 9.6 %، وانخفضت صادرات الهواتف الذكية التي تعد أكبر مصدر للعملة الأجنبية بنسبة 8.3 %).

بعد إزالة كافة إجراءات الإغلاق الوبائي عام 2022 عاد الاقتصاد بأداء قوي بدليل نمو الناتج المحلي بنحو 8 %. وفي عام 2023 كانت هانوي تأمل في أن يؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي، ولا سيما اقتصاد جارتها الصينية، إلى تحقيق مستويات نمو مرتفعة في قطاع التصدير (مرتكز اقتصاد البلاد) وقطاع السياحة والخدمات، وبما يبقي معدل النمو على حاله (8 %)، هذا علماً أن قطاع السياحة حقق في عام 2023 نمواً بمقدار 50 % لكن هذا لم يكن كافياً لتعويض النقص في قطاع التصنيع الموجه للتصدير.

وهكذا فإن ما حدث كان مخيباً للآمال، إذ إن الطلب على الصادرات الفيتنامية بقي ضعيفاً، بل انخفض بنسبة 5.7 % بفعل بقاء الاقتصاد العالمي في حالة انكماش، ناهيك عن تراجع الاقتصاد الصيني لأسباب هيكلية داخلية. ولعل هذا ما دفع رئيس الحكومة الفيتنامية للقول إن طموح بلاده الآن هو تحقيق نمو بنسبة 5 %.

والحقيقة أن المشاكل التي اعترت وتعتري الاقتصاد الفيتنامي ليست كلها بفعل عوامل خارجية، وإنما هناك عوامل داخلية أسهمت في تباطؤ نموه، ومنها العوامل المرتبطة بإمدادات الطاقة الكهربائية والتي أسهمت بدورها في تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 2.5 %.

والمعلوم أن الطاقة الكهربائية تديرها الدولة كمرفق عام، وكانت هناك قدرة توليد زائدة، ولكن نقص الفحم، معطوفاً على مشاكل ذات صلة بالنقل والصيانة، أدى في مجمله إلى نقص الكهرباء. ومن هنا قيل إن التخطيط لتحسين وسائل وخطوط النقل سوف يسمح باستخدام الكهرباء المتجددة من وسط البلاد، حيث موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح متاحة. ومن جهة أخرى قد يلعب هذا دوراً مهماً لصالح البلاد في حال ارتفعت أسعار الوقود جراء نقصها في أوروبا، أو في حال موجة جفاف في منطقة الهند الصينية يمنع اللجوء إلى الطاقة الكهرومائية.

ومن العوامل الداخلية الأخرى، مشاكل في القطاع العقاري من تلك التي أثرت على الاستثمار والثقة والسيولة المصرفية، ما أدى إلى أن تواجه شركات التطوير العقاري صعوبات في السداد. هذا عدا عن مشاكل متعلقة بحالة القطاع الخاص الضعيف نسبياً (لا يسهم القطاع الخاص الفيتنامي في الناتج المحلي الإجمالي إلا بنسبة 11 % وهذه نسبة قليلة إذا ما قارناها بمثيلها في تايلاند، حيث الرقم 30 %)، وحالة الأيدي العاملة التي لئن كانت رخيصة إلا أنها تفتقر إلى المهارة اللازمة التي تتطلبها شركات استثمارية نقلت أعمالها إلى فيتنام من الصين مثلاً، وهو ما أثر سلباً على قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

صحيح أن الولايات المتحدة وقعت مع فيتنام مؤخراً على اتفاقية تقوم بموجبها الأولى برفع مستوى علاقاتها مع الثانية إلى مستوى مساوٍ لعلاقتها القديمة مع الصين ضمن برنامج ((دعم الأصدقاء)) في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لجذب الاستثمارات الأمريكية من النوع الذي تريده فيتنام، أي الاستثمارات ذات الصلة بأشباه الموصلات والرقائق والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، بدليل أن شركة ((إنتل))، التي تعد من أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات والمتخصصة برقائق ومعالجات الكمبيوتر، لم تتحمس كثيراً وقررت عدم توسيع مرافقها وأنشطتها التجميعية والاختبارية في فيتنام بسبب معاناتها من البيروقراطية ونقص الطاقة الكهربائية ومستوى مهارة خريجي الجامعات الفيتنامية.

وطبقاً لآراء العديد من الزملاء من مراقبي الشأن الفيتنامي والآسيوي، ومنهم الاقتصادي ديفيد دابيس، كبير باحثي معهد كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، فإنه إذا تمكنت هانوي من تحسين قطاعها الخاص ومواردها من الطاقة والتدريب والبنية الأساسية الناعمة فإن نمو ناتجها المحلي الإجمالي سوف لا يقل عن 6 % سنوياً طيلة السنوات المتبقية من العقد الحالي، وبالتالي ستصلح بعض الضرر الذي لحق بسمعتها كبلاد جاذبة للاستثمارات وذات اقتصاد متألق، غير أن هذا مشروط بعدم انزلاق الاقتصادين الأمريكي والأوروبي نحو الركود والتباطؤ، وبعدم قيام الصين بخفض الإنفاق الاستهلاكي والسياحة.