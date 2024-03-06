من القرد إلى الرجل الأبيض!

يسقط تمثال لشخص تفتخر به مدينة بريستول الإنجليزية لأعماله الخيرية بها، اسمه سير إدوارد كولستون من قبل مناهضين للعنصرية ويُلقى في مياه المرفأ، رغم أنه أقام مدرسة منذ القرن 17 وقاعة للحفلات الموسيقية وبرجاً ويحمل شارعان اسمه، فالرجل كان شريكاً فاعلاً بالشركة الملكية الأفريقية RAC وباع خلال فترة عمله بها أكثر من 100 ألف أفريقي وهو سبب ثروته الكبيرة الرئيسي والتي وجهها في آخر أيامه للأعمال الخيرية ببلدته البيضاء!

غير بعيد عنه يُكتَب على تمثال لرئيس الوزراء البريطاني الشهير ونستون تشرشل ((تشرشل كان عنصرياً))، وهو أمر أثار البريطانيين لأنهم يُقدّسون هذا الشخص رغم أن ((النبش)) البسيط لتاريخه يُخرِج كماً كبيراً من ماضٍ بالغ السواد، ففي شبابه ارتكب العديد من الجرائم في الهند والسودان وساعد إسبانيا للتنكيل بالشعب الكوبي، وأمر بضرب المقاومة الشعبية في العراق ضد الاحتلال البريطاني وكذلك المقاومة الهندية بالغاز السام، ورغم محاولة الغرب تلميعه بوصفه ((عرّاب)) ميثاق الأطلسي عام 1941 الداعي للسلام والتعاون الدولي إلا أن ميثاقه استثنى الهنود وكل الشعوب ((الملوّنة)) الذين لا يصح مساواتهم بالحقوق مع البيض!

بأوامره تم ((نهب)) كل المحاصيل والأطعمة عام 1943 من إقليم بنغلاديش وإرسالها للقوات البريطانية في اليونان وبقية الجبهات الأوروبية، الأمر الذي تسبب في خلق مجاعة أودت بحياة أكثر من أربعة ملايين بنغالي، وعندما أُخبِر بذلك قال: ((هم فعلوا ذلك بأنفسهم، فهم يتكاثرون مثل الأرانب))، ولا تغيب جملته الشهيرة وهو يصف الفلسطينيين وأنْ لا حق لهم بأرضهم عندما قال إنّ وجود كلبٍ في الـمَعْلَف لا يجعله صاحب الـمَعْلَف، وإنه لا يعترف بوجود خطأ ارتُكِب بحق الهنود الحمر في أمريكا أو سكان أستراليا لأنّ ما تم هو ((إحلال عرق أقوى وأعلى نوعية مكانهما))!

هؤلاء ((الفَوقيّون))، يُلمّعون شخصاً آخر على الطرف الآخر من الأطلسي وهو مُحرِّر العبيد إبراهام لنكولن، الرئيس 16 للولايات المتحدة، والحقيقة غير ذلك تماماً، فحركة تحرير الرقيق بدأت قبل ولادة لنكولن نفسه، إذ منعته الدنمارك عام 1792 ثم اجتمعت كل الدول الأوروبية عام 1814 في فيينا وأقرّوا منع تجارة الرقيق، ووقِّعت بعدها بفترة يسيرة اتفاقية ميسوري بأمريكا كمرحلة أولى لإلغاء الرق، وعام 1834 تم تحرير الرقيق بكندا وولايات الشمال الأمريكي، أما لنكولن فلم يرَ القضية إلا ورقة ضغط سياسية على ولايات الجنوب المتمردة، حيث الأراضي الزراعية التي تحتاج لعبيد للفلاحة، بينما الشمال (حيث حكومة لنكولن) صناعية وليست بحاجة لرقيق كجيرانهم الجنوبيين، المهم أنّ قراره ((الاستعراضي)) أجّج السود ضد الجنوبيين من أجل الحريّة وقاتل أكثر من 100 ألف منهم متضامنين مع ولايات الشمال وفر قرابة نصف مليون فلاح وعامل لولايات الاتحاد الشمالية، الأمر الذي لعب دوراً حاسماً في انتصارها، أما لنكولن فقال في خطاب أمام الكونغرس: ((سأقول، إنني لم ولن أكون في جانب إحداث مساواة اجتماعية وسياسية بأي شكل بين العرقين الأبيض والأسود))!

فوقيتهم يُشرّعها فلاسفتهم وكبار كُتّابهم، فالفيلسوف الإنجليزي توماس مور يقول في كتابه (يوتوبيا) والذي تحدث فيه عن رحيل أوروبيين لمكانٍ خالٍ في القارة الأمريكية: ((وإنْ أراد السكان الأصليون أن يسكنوا معهم سمحوا لهم، إنْ رفضوا طاعة قوانين اليوتوبيين فإنهم يطردونهم، وإنْ قاوموا شنّوا عليهم الحرب))، بينما يقول مواطنه المؤرخ تشارلز كينغسلي: ((انتشار الأنغلوسكسون في الأرض توسيعٌ لمملكة الله، وإذا اقتضى الأمر فليكن على جُثث الأعراق الضعيفة))، ونادى الاقتصادي الشهير جون لوك باستئصال حقوق السكان الأصليين عند تطبيقه أفكاره الاقتصادية في العوالم الجديدة!

من الجدير بالذكر أن نشير إلى سبب تعصّب المؤسسات الغربية الأكاديمية والعلمية لنظرية داروين حول النشوء والارتقاء ومحاربة كل من يحاول تفنيد أساسها الخيالي الهش، فهم يرونها بطريقة مغايرة لما نفهمها نحن، هم يرون أنّ التحول من القرود أو شبه القرد إلى الإنسان البدائي للإنسان المنتصب ثم العاقل Homo Sapiens لم يكن بذات الدرجة من الاكتمال بل كان نسبياً، ولم يقارب الكمال بدنياً وذهنياً إلا عند الجنس الأبيض، ويؤيد هذا قول داروين نفسه: ((سيأتي زمنٌ على الأعراق المتحضّرة تُبيد فيه الأعراق َالهمجية وتَرِثُ الأرضَ منها حتماً))!

هذه الفوقية لا يمكن أن تفارق النفسية الغربية، ورغم الطروحات الإنسانية الكبيرة التي تلامس العقول إلا أن التاريخ أثبت أنّ ذاك الطرح وأمثاله محصور في محيطهم ((الأبيض)) فقط، الأمر الذي دعا المؤرخ كرين برينتون لوصف ما يحدث بأنه خيانة للتنوير ومبادئه، فالتاريخ لا يكذب إن أزحنا عنه غبار التزوير والتلفيق، وعندما نراه بجلاء سنكتشف أن تنوير الغرب أجرم فيمن هم خارج قارتهم الأوروبية الصغيرة، فأبادوا سكان ثلاث قارات: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، واستعبدوا الرابعة وهي أفريقيا واستعمروا الخامسة وهي آسيا!