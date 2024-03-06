«وتلك الأيام».. تصدير أمين للمعرفة

من أرفع واجبات الإنسان في الحياة، إن هو تمكّن من إحدى المعارف، أن يصدّرها إلى الآخرين بلا تردد، ليتمكنوا منها ويستفيدوا، ثم يصدروها إلى غيرهم؛ فبعمل نبيل كهذا يمكن ضمان المحافظة على سيل المعرفة مستمراً دونما انقطاع، كنهرٍ جارٍ يصعب توقفه. وعملية كهذه تعدّ إحدى أهم رسائل الإنسان وسبباً من أسباب وجوده.

يعلم الجميع اليوم بأن القطيعة المعرفية، التي كانت الدعوة لها تعدّ ((موضة)) في ثمانينيات القرن الماضي، ثبت باليقين أنها مضرة وخطرة في أي علم وقعت وسياق وظفت.

ويركب المنادون بها والعاملون على التنظير لها، خطيئة تاريخية لا تغتفر، إذ يجنون بذلك على أجيال من البشر وجعلهم جهلاء، بعد دفعهم إلى منزلق خطير نحو ضياع الحقيقة؛ فما من قطيعة معرفية حدثت في أي من العلوم المحضة أو الإنسانية، إلا وخلفت ارتباكاً منطقياً في سياق التاريخ الاجتماعي للبشر.

هذه المقدمة التي بدت صارمة لكن وجيهة بتقديري، أوحت لي بها قراءة سريعة وماتعة لكتاب ((وتلك الأيام)) للأديبة شيخة مبارك الناخي. والكتاب حديث الإصدار 2022. لا مراء في أنه مهم ويحمل قيمة معرفية في مجاله.

لكن بعيداً عن اللغة وأسلوب السرد وعناصر التشويق التي توافر عليها، وقد نعرض لها. راعني فيه ما خص التعليم، ومجاله، كونه يتوافق مع أحد اهتماماتي؛ فقد احتوى الكتاب على زخم من المعلومات في ميدان التعليم، تنقلت فيه المؤلفة بسلاسة من ذكر لاسم مدرسة وطريقة إدارتها ومنهاجها وتاريخها، إلى أسماء المعلمين والمعلمات الذين تناوبوا على التعليم فيها وآثارهم.

ومن المشكلات التي كانت تعاني منها هذه المدرسة، إلى تلك المدرسة التي تميزت بأنشطتها الثقافية وأدائها مقارنة بالأخريات. والشاهد أن الكتاب بهذا لا يكون مقتصراً على السيرة الثرية للكاتبة، إنما كتب تاريخ الآخرين ممن شكلوا محيطها الأثير الذي عايشته وتعايشت معه لمديات زمنية طويلة. وهذه ترجمة عملية لتصدير المعرفة إلى الآخرين بدقة ومسؤولية.