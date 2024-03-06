حافظوا على الأطفال

لاحظت وللأسف الشديد في بعض المباريات لدورينا لكرة القدم أحياناً قبل بدايتها، وأحياناً بعد انتهاء المباراة يخرج علينا بعض الأطفال الصغار الذين تستغلهم بعض وسائل التواصل الاجتماعي، يخرجون علينا بكلمات لا يقبلها المرء، بل إن بعض المنتمين لوسائل التواصل الاجتماعي يشجعونهم على خلق الحساسية بين أفراد المجتمع، وبالتالي زيادة الضرر بكلمات تهدم أكثر ولا تخدم.

أدعو الأسر وأولياء الأمور إلى منع وسائل التواصل الاجتماعي الحديث مع أطفالهم عن قضايا لا يعرف عنها الطفل أي شيء بل يقع ضحية من قبل الذي تريد أن يزيد ويرفع من رصيده ومتابعة حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وزادت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة بطريقة يخجل الإنسان أن يتحدث عنهم.

نحن لا نتحدث عن العقلاء وعن الكبار ولكن بعض أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خرجوا عن الإطار وتجاوزوا الخطوط الحمراء وهم يقومون بالاستهزاء وإلقاء الاتهامات على أندية لمجرد أنهم لا يحبونها.

ما أود أن أشير إليه وأنبه إليه اليوم هو وجوب وحتمية التوقف عن اتباع الأساليب الدخيلة علينا، وحماية أطفالنا أهم من أي شيء، وهم في هذه المرحلة من العمر لا يعرفون ماذا يصنعون وماذا يقولون، ما يستغله البعض من أجل تجارة رخيصة، وأدعو المصلحين والحكماء إلى التوعية والإرشاد حتى لا نقع في المحظور، فقد شهدت طفلة لا تتجاوز الأربع سنوات تتحدث بطريقة لم أتوقعها وهي تهين نادياً عريقاً صاحب إنجازات وصاحب تاريخ بكلمات من الصعب أن أكتبها؛ لأني لا أقبلها لنفسي ولا لغيري، فأرجوكم وأدعوكم وأنصحكم لوجه الله ونحن مقبلون على شهر فضيل، شهر كريم، أن نحافظ على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا حتى لا نخسر الأطفال، فهم المستقبل، فما نراه للأسف الشديد في بعض المدرجات والملاعب والساحات أثناء مباريات الدوري لا يمت إطلاقاً للرياضة بصلة، وهذه كارثة وأزمة حقيقية علينا أن نتداركها، فالدين الحنيف يرفض هكذا أساليب رخيصة دخلت علينا دون أن ندري، فبالله عليكم حافظوا على أطفالكم لأني عندما أرى أطفالاً لا يتجاوزون العاشرة في المدرجات يقومون بتصرفات غير مقبولة وسط ناس يكبرونهم بالسن فهو أمر مخجل، فحافظوا على أولادكم بارك الله فيكم.. والله من وراء القصد