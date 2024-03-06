«أوبن إيه آي» ترفض اتهامات ماسك بانتهاك العقد التأسيسي

نفت شركة ((أوبن ايه آي))، مبتكرة برنامج ((تشات جي بي تي))، الاتهامات التي وجهها إيلون ماسك لمسؤوليها بأنهم انتهكوا مبادئ عقدها التأسيسي، ووعدت في بيان بأنها ستطلب من المحكمة ردّها.

وكان صاحب منصة ((اكس)) وشركتا ((تيسلا)) و((سبايس اكس)) عام 2015 من بين مؤسسي ((اوبن ايه آي)) إلى جانب سام التمان، المدير العام الحالي. لكنّ ماسك استقال من الشركة عام 2018 وبات راهناً من أبرز منتقديها، ورفع في الأسبوع الفائت دعوى قضائية ضدها.

واتّهم ماسك ((اوبن ايه آي)) ومديرها سام ألتمان بانتهاك العقد التأسيسي للشركة، إذ كانت ((اوبن ايه آي)) تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي ((مفتوحة المصدر)) (مُتاحة وقابلة للتعديل والاستخدام وإعادة التوزيع).

وتلقّت الشركة نحو 13 مليار دولار من ((مايكروسوفت)) خلال السنوات الأخيرة، فيما تبيع الشركتان خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي للمطورين والأفراد.

والثلاثاء، عرض سام ألتمان ومديرون تنفيذيون آخرون في الشركة الناشئة حججهم التي دعموها برسائل بالبريد الإلكتروني، مؤكدين أنّ ماسك لم يكن يعترض على فكرة تحوّل ((أوبن ايه آي)) من أجل تنفيذ مهمتها المتمثلة في إنشاء ذكاء اصطناعي ((الشامل))، أي أنه يتمتع بذكاء مماثل أقلّه لذكاء البشر.

وقالوا ((في العام 2017، أدركنا جميعاً أننا سنحتاج لننجح في مهمتنا إلى مزيد من رأس المال، إلى المليارات سنوياً، وهي مبالغ أكبر بكثير مما كان أي منّا، وخصوصاً إيلون ماسك، يعتقد بأنّ الشركة قادرة على حشدها كمؤسسة غير ربحية)).

واقترح ماسك في وقت لاحق دمج ((اوبن ايه آي)) بشركته ((تيسلا)) التي تدرّ عليه إيرادات طائلة.

لكن بعد رفض الفريق هذا الاقتراح، ((سارع ماسك إلى مغادرة اوبن ايه آي))، قائلًا إنه يعتزم ((بناء ذكاء اصطناعي شامل منافس داخل تيسلا)) وأنه ((يؤيد فكرة أن نجد طريقتنا الخاصة لجمع مليارات الدولارات))، على قول ((اوبن ايه آي)).

وأكّد سام ألتمان وزملاؤه أنّ شركتهم تتيح التكنولوجيا الخاصة بها مجاناً لبلاد ومنظمات عدة كـ((ألبانيا لتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي)).

وفي العام 2016، كتب إيليا سوتسكيفر، أحد المشاركين في تأسيس الشركة، لإيلون ماسك ((إنّ مصطلح ((اوبن)) (مفتوح بالانجليزية) يعني أنّ على الجميع الاستفادة من ثمار الذكاء الاصطناعي بمجرد بنائه، لكن من المقبول عدم مشاركة العلم)) الكامن وراء ابتكار هذه التكنولوجيا، ليردّ رجل الأعمال بالموافقة.