رئاسة لبنان أمام «الامتحان» مجدداً

بين مغادرة موفد دولي ووصول آخر، لا يزال لبنان ينتظر الترياق لأزماته المستعصية، لا سيما الرئاسية والسياسية منها، ويترقب زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، لمعرفة جديد الأفكار أو المقترحات حول تحريك الملفّ الرئاسي، وخصوصاً في ظلّ الحديث عن أن الأخير سيعمل على تسويق الخيار الرئاسي الثالث، الذي أشارت إلى وجوب اعتماده ((الخماسيّة)) الدولية والعربية.

علماً أن آخر الموفدين الدوليين إلى لبنان كان المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، الذي أشار إلى أن بلاده بدأت تولي الانتخابات الرئاسية اهتماماً كجزء من الحل الشامل في لبنان، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية متابعة لـ((البيان))، من كون إضافة بند الرئاسة يصبّ في خانة الترتيب السياسي للمرحلة المقبلة.

وأمام المشهد الثابت على أزماته، لا يزال البحث جارياً على مفتاح الحل الرئاسي الضائع في دهاليز التناقضات السياسيّة، منذ 31 أكتوبر من العام 2022، ولا تزال ((الرادارات السياسية)) مسلّطة باتجاه دور الخارج، المعلن والمضمر منه، فيما ثمّة مرشّحان أساسيّان حالياً، قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس ((تيار المردة)) الوزير السابق سليمان فرنجية. والترجيحات تقود، إما إلى التنازل للقبول بأحدهما، وإما إلى قاعدة وسطية بمرشح جديد ثالث. أما الجواب، فلا يزال ضبابياً.

كان الأسبوع الفائت في لبنان أقفل على تحرّك سفراء الدول الخمس المعنية بلبنان، وإنْ كانت المعلومات التي رشحت عن أجواء هذا التحرّك مدار جدل بين كافة الفرقاء. فقد تردّد أن ((الخماسية)) لا تضع فيتو على أي مرشح رئاسي، مؤكدة أن الرئيس الجديد للجمهورية سيأتي من ضمن ((تسوية دولية ـ إقليمية.

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