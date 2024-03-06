برنامج الغذاء العالمي يحذر من تحول السودان إلى أكبر أزمة جوع في العالم

بلغت الأوضاع الإنسانية في مناطق القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مراحل بالغة السوء، وسط تحذيرات من برنامج الغذاء العالمي من تحول الوضع في السودان إلى أكبر أزمة جوع في العالم.

فيما أبلغت الحكومة السودانية الأمم المتحدة أمس موافقتها على استخدام معبر الطينة الحدودي مع دولة تشاد لدخول المساعدات الإنسانية، وذلك بعد الاتفاق على الجوانب الفنية بين الحكومتين السودانية والتشادية، بجانب استخدام مسارات أخرى، في غضون ذلك قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكلين إن الحرب في السودان حطمت حياة الملايين وخلقت أكبر أزمة نزوح في العالم، وحذرت من خطر تحول الكارثة في السودان لأكبر أزمة جوع في العالم.

مستويات طارئة

وأكدت ماكلين في بيان لها في ختام زيارة قامت بها لجوبا أن أكثر من 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان وفي جنوب السودان وتشاد محاصرون في دوامة من تدهور الأمن الغذائي، فيما لا يتمكن برنامج الغذاء العالمي من إيصال المساعدات للمجتمعات. وأكد البيان أن 90 % من الأشخاص الذين يواجهون مستويات طارئة من الجوع في السودان عالقون في مناطق لا يستطيع برنامج الغذاء العالمي الوصول إليها.

مسارات إنسانية

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أمس إنها أبلغت الأمم المتحدة بالموافقة على دخول المساعدات عبر معبر الطينة الحدودي مع تشاد، إضافة إلى مسارات أخرى متمثلة في مسار (بورتسودان- عطبرة – مليط) ومسار جمهورية مصر العربية (طريق البحر الأحمر بورتسودان)، مسار (معبر وادي حلفا – دنقلا)، ومسار من جمهورية جنوب السودان بواسطة النقل النهري. وأكد البيان موافقة الحكومة السودانية كذلك على استخدام مطارات الفاشر وكادقلي والأبيض في حالة تعثر الوصول عبر الطرق البرية.

سوء تغذية

في سياق متصل كشف تقرير التغذية الذي استعرضه اجتماع مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة عن زيادة في معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والنساء مع وجود صعوبة في وصول الأغذية والألبان العلاجية للأطفال جراء الأوضاع الأمنية .

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