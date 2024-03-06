Thursday, 07 March 2024 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة سفينة ترفع علم بربادوس بصاروخ قبالة السواحل اليمنية

3/6/2024 7:53:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد الجيش الأمريكي أن قواته أسقطت صاروخاً وثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مدمّرة أمريكية في البحر الأحمر الثلاثاء، بعد إعلان الحوثيين في اليمن عن استهدافهم سفينتين حربيتين أمريكيتين في المنطقة، في حين أصيبت سفينة شحن بصاروح أمس قبالة عدن.

وقال مالك ومشغل السفينة ترو كونفيدانس التي ترفع علم باربادوس وتشحن بضائع سائبة إن صاروخا أصابها أمس الأربعاء على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن وإن حريقا ما زال مشتعلا على متنها.وقالت الشركة المالكة ترو كونفيدانس شيبينج المسجلة في ليبيريا والشركة المشغلة ثيرد جانيواري ماريتايم المحدودة ومقرها اليونان في بيان مشترك إن ((السفينة تنحرف عن مسارها))، وإنه لا يوجد أي صلة حاليا مع أي كيان أمريكي. وأضافت الشركتان أنه لا يوجد معلومات متاحة حاليا عن طاقم السفينة المكون من 20 شخصا أو حراس الأمن المسلحين الثلاثة على متنها.

وقال مصدر ملاحي إن ثلاثة من أفراد طاقم السفينة فقدوا وأصيب أربعة آخرون بحروق شديدة بعد أن لحقت أضرار بالسفينة.وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الدخان شوهد يتصاعد من السفينة ترو كونفيدانس. وأضاف ان قارب نجاة شوهد أيضا في المياه بالقرب من السفينة.

وقبل ذلك قالت وكالة ((أمبري)) البريطانية للأمن البحري إن ((سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع المملوكة لأمريكيين والتي ترفع علم بربادوس))، محذّرة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها. وقُبيل ذلك، أشارت ((أمبري)) إلى أن السفينة بدأت في تغيير مسارها بعدما ((اعترضتها قطعة قدّم ركّاب عليها أنفسهم على أنهم (البحرية اليمنية)))، وهو المسمى الذي يستخدمه المتمردون الحوثيون في اليمن.

صاروخ ومسيرات

وقبيل ذلك قال الجيش الأمريكي في بيان إن ((قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أسقطت صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن وثلاثة أنظمة جوية مسيّرة هجومية باتجاه واحد جرى إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المدمرة +يو اس اس كارني+ (دي دي جاي 64) في البحر الأحمر)). وأضاف ((لم تلحق أضرارا بالسفينة))، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية دمرت 3صواريخ مضادة للسفن وثلاث مسيّرات بحرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06032024000110011019ID1107945397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث