إصابة سفينة ترفع علم بربادوس بصاروخ قبالة السواحل اليمنية

أفاد الجيش الأمريكي أن قواته أسقطت صاروخاً وثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مدمّرة أمريكية في البحر الأحمر الثلاثاء، بعد إعلان الحوثيين في اليمن عن استهدافهم سفينتين حربيتين أمريكيتين في المنطقة، في حين أصيبت سفينة شحن بصاروح أمس قبالة عدن.

وقال مالك ومشغل السفينة ترو كونفيدانس التي ترفع علم باربادوس وتشحن بضائع سائبة إن صاروخا أصابها أمس الأربعاء على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن وإن حريقا ما زال مشتعلا على متنها.وقالت الشركة المالكة ترو كونفيدانس شيبينج المسجلة في ليبيريا والشركة المشغلة ثيرد جانيواري ماريتايم المحدودة ومقرها اليونان في بيان مشترك إن ((السفينة تنحرف عن مسارها))، وإنه لا يوجد أي صلة حاليا مع أي كيان أمريكي. وأضافت الشركتان أنه لا يوجد معلومات متاحة حاليا عن طاقم السفينة المكون من 20 شخصا أو حراس الأمن المسلحين الثلاثة على متنها.

وقال مصدر ملاحي إن ثلاثة من أفراد طاقم السفينة فقدوا وأصيب أربعة آخرون بحروق شديدة بعد أن لحقت أضرار بالسفينة.وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الدخان شوهد يتصاعد من السفينة ترو كونفيدانس. وأضاف ان قارب نجاة شوهد أيضا في المياه بالقرب من السفينة.

وقبل ذلك قالت وكالة ((أمبري)) البريطانية للأمن البحري إن ((سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع المملوكة لأمريكيين والتي ترفع علم بربادوس))، محذّرة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها. وقُبيل ذلك، أشارت ((أمبري)) إلى أن السفينة بدأت في تغيير مسارها بعدما ((اعترضتها قطعة قدّم ركّاب عليها أنفسهم على أنهم (البحرية اليمنية)))، وهو المسمى الذي يستخدمه المتمردون الحوثيون في اليمن.

صاروخ ومسيرات

وقبيل ذلك قال الجيش الأمريكي في بيان إن ((قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أسقطت صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن وثلاثة أنظمة جوية مسيّرة هجومية باتجاه واحد جرى إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المدمرة +يو اس اس كارني+ (دي دي جاي 64) في البحر الأحمر)). وأضاف ((لم تلحق أضرارا بالسفينة))، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية دمرت 3صواريخ مضادة للسفن وثلاث مسيّرات بحرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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