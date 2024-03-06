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روسيا تعلن للمرة الأولى إسقاط قذيفة «هامر» فرنسية موجّهة

3/6/2024 7:53:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، للمرة الأولى، قذيفة موجهة من طراز ((هامر)) فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إن النيران اشتعلت في مستودع للوقود وزيوت التشحيم بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية نقلته وكالة أنباء ((سبوتنيك)) أمس الأربعاء: ((أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 صواريخ من طراز (هيمارس) وقذيفة جوية موجهة من طراز (إيه إيه إس هامر) فرنسية الصنع)). وأضاف البيان أن ((وحدات قوات مجموعة (الغرب) التابعة للقوات الروسية، حسّنت الوضع التكتيكي على طول الجبهة على اتجاه كوبيانسك، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفكا، وسيريبريانكا في دونيتسك، وسفيردلوفسك في لوغانسك)).

في الأثناء أوضح حاكم منطقة كورسك الروسية في مقطع مصور نُشر على تطبيق ((تلغرام)) إن النيران اشتعلت في مستودع للوقود وزيوت التشحيم بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية وأضاف أن أحداً لم يصب بأذى وأن النار اشتعلت في خزان وقود بالمستودع الواقع في منطقة جيليزنوغورسكي في كورسك، على مسافة حوالي 90 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.

ونشرت قنوات روسية على تطبيق ((تلغرام)) مقطعاً مصوراً لحريق كبير وأضرار لحقت بمبنى قالت إنه مصفاة لمعالجة الخام في المنطقة التي تشتهر بمناجم الحديد. ولم تتمكن ((رويترز)) من التحقق على الفور من صحة المقطع.

وقالت السلطات في منطقتي بيلغورود وفورونيج الروسيتين اللتين تتعرضان أيضاً للهجمات بالقرب من خط المواجهة في أوكرانيا، إن طائرات مسيرة تم إسقاطها هناك، كانت تحاول مهاجمة قاعدة جوية عسكرية ومستودع نفط.

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